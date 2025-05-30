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Туристки з Кременчука заблукали в горах на Франківщині

Сьогодні, 10:54 Переглядів: 138

Жінки втратили орієнтир під час сходження на Смотрич

29 травня до гірських рятувальників Верховинського району звернулась мешканка Кременчука. Вона повідомила, що разом із колегою заблукала під час підйому на гору Смотрич поблизу села Дземброня, що на Франківщині. Про це повідомляє пресслужба Державної служби надзвичайних ситуацій Франківщини.

Для пошуку жінок залучили 4 фахівців верховинського гірського пошуково-рятувального відділення. Вони вийшли на зв'язок із туристками, знайшли їх і супроводили до Дземброні.

Ніхто не постраждав. Медична допомога не знадобилася.

Нагадаємо, що торік полтавець загубився у горах на Прикарпатті.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: гори туристи загубилися
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