У Шишаках водійка Lada збила велосипедиста — його госпіталізували

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30 травня близько 8.35 у селищі Шишаки Миргородського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легковика та велосипедиста. Про це повідомили в поліції Полтавщини.

За попередніми даними слідства, автомобіль Lada Kalina, за кермом якого була 59-річна жінка, збив 68-річного велосипедиста.

Чоловіка госпіталізували для надання медичної допомоги та визначення ступеня тяжкості отриманих травм.

На місці працює слідчо-оперативна група. Причини аварії встановлюють.

Нагадаємо, що зранку у Кременчуці на Київській мотоцикліст потрапив у ДТП.