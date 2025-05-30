У Шишаках водійка Lada збила велосипедиста — його госпіталізували

30 травня близько 8.35 у селищі Шишаки Миргородського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легковика та велосипедиста. Про це повідомили в поліції Полтавщини.
За попередніми даними слідства, автомобіль Lada Kalina, за кермом якого була 59-річна жінка, збив 68-річного велосипедиста.
Чоловіка госпіталізували для надання медичної допомоги та визначення ступеня тяжкості отриманих травм.
На місці працює слідчо-оперативна група. Причини аварії встановлюють.
Нагадаємо, що зранку у Кременчуці на Київській мотоцикліст потрапив у ДТП.
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