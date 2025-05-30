День захисту дітей в Україні перенесли: коли тепер відзначатимуть

Президент Володимир Зеленський підписав Указ №355/2025, яким установлюється нова дата відзначення Дня захисту дітей в Україні — 20 листопада, у день, коли відзначається Всесвітній день дитини.
У документі зазначено, що це рішення ухвалили з метою визнання охорони дитинства як загальнонаціонального пріоритету та посилення міжнародної співпраці щодо захисту прав дитини.
Разом із тим указ Президента №568/98 від 30 травня 1998 року, який закріплював святкування 1 червня, визнається таким, що втратив чинність.
Нагадаємо, нещодавно Зеленський змінив дату святкування Дня Сил спецоперацій ЗСУ.
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