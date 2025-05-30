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День захисту дітей в Україні перенесли: коли тепер відзначатимуть

Сьогодні, 10:38 Переглядів: 219 Коментарів: 3

 Президент підписав указ — тепер свято відзначатимуть у Всесвітній день дитини

Президент Володимир Зеленський підписав Указ №355/2025, яким установлюється нова дата відзначення Дня захисту дітей в Україні — 20 листопада, у день, коли відзначається Всесвітній день дитини.

У документі зазначено, що це рішення ухвалили з метою визнання охорони дитинства як загальнонаціонального пріоритету та посилення міжнародної співпраці щодо захисту прав дитини.

Разом із тим указ Президента №568/98 від 30 травня 1998 року, який закріплював святкування 1 червня, визнається таким, що втратив чинність.

 

Нагадаємо, нещодавно Зеленський змінив дату святкування Дня Сил спецоперацій ЗСУ.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: день захисту дітей свято
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Коментарі: 3

5 154
1
zzzzzz:
Сьогодні, 11:39

Потужний указ, потужного .....пзц. це ж той укпз мабуть, котрий вбереже сумщину від наступу ка@апів......


1 0
433
shoni1970:
Сьогодні, 12:20

Так 1 червня Міжнародний день захисту дітей. Чи Зеленський вже Президент всього світу?


0 0
5 154
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:21

Цитата: shoni1970
Президент
препиздент


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