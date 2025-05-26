День Сил спецоперацій ЗСУ тепер відзначатимуть 27 травня

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ №346/2025, яким установлено нову дату відзначення Дня Сил спеціальних операцій Збройних Сил України — щороку 27 травня. Відповідний документ оприлюднено 26 травня 2025 року.

Раніше професійне свято ССО відзначалося 29 липня, згідно з указом 2016 року. Тепер цей документ втрачає чинність.

У новому указі наголошується, що мета зміни — вшанування мужності та героїзму воїнів ССО, проявлених у боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України, а також започаткування нових військових традицій.