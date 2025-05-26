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Полеглому захиснику з Полтавщини Олександру Чухну присвоїли звання Героя України

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 198

 

Загинув захисник у жовтні 2024 року внаслідок отриманого поранення під час виконання бойового завдання

На Полтавщині присвоїли звання Героя України полеглому захисникові Олександрові Чухну. Про це інформують у пресслужбі Гребінківської громади, звідки захисник був родом.

Відомо, що Олександр приєднався до лав Національної гвардії ще у 2014 році. Після строкової служби підписав контракт, пройшов АТО. З перших днів повномасштабного вторгнення захищав Україну на передовій, тримав оборону в найгарячіших точках — у Бахмуті, Кліщіївці, Липцях.
Торік у вересні захисник пройшов реабілітацію після поранення, але повернувся до служби і разом зі своєю ротою вирушив у район Макіївки Луганської області.
— 1 жовтня, з огляду на складну ситуацію на передовій, він особисто керував обороною безпосередньо з вогневої позиції. 13 жовтня, прикриваючи відхід особового складу, загинув, отримавши поранення, несумісне з життям, — додають у пресслужбі громади.
Відповідно до Указу Президента України від 23 травня 2025 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові полеглому лейтенантові Олександру Чухну присвоїли звання Героя України з удостоєнням ордену «Золота Зірка».
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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Гребінківська міська рада
Теги: війна воїни світла Герой України нагородження
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