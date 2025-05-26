Полеглому захиснику з Полтавщини Олександру Чухну присвоїли звання Героя України

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 198

Загинув захисник у жовтні 2024 року внаслідок отриманого поранення під час виконання бойового завдання

На Полтавщині присвоїли звання Героя України полеглому захисникові Олександрові Чухну. Про це інформують у пресслужбі Гребінківської громади, звідки захисник був родом.

Відомо, що Олександр приєднався до лав Національної гвардії ще у 2014 році. Після строкової служби підписав контракт, пройшов АТО. З перших днів повномасштабного вторгнення захищав Україну на передовій, тримав оборону в найгарячіших точках — у Бахмуті, Кліщіївці, Липцях.

Торік у вересні захисник пройшов реабілітацію після поранення, але повернувся до служби і разом зі своєю ротою вирушив у район Макіївки Луганської області.