Полеглому захиснику з Полтавщини Олександру Чухну присвоїли звання Героя України
Сьогодні, 14:32
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Загинув захисник у жовтні 2024 року внаслідок отриманого поранення під час виконання бойового завдання
На Полтавщині присвоїли звання Героя України полеглому захисникові Олександрові Чухну. Про це інформують у пресслужбі Гребінківської громади, звідки захисник був родом.
Відомо, що Олександр приєднався до лав Національної гвардії ще у 2014 році. Після строкової служби підписав контракт, пройшов АТО. З перших днів повномасштабного вторгнення захищав Україну на передовій, тримав оборону в найгарячіших точках — у Бахмуті, Кліщіївці, Липцях.
Торік у вересні захисник пройшов реабілітацію після поранення, але повернувся до служби і разом зі своєю ротою вирушив у район Макіївки Луганської області.
— 1 жовтня, з огляду на складну ситуацію на передовій, він особисто керував обороною безпосередньо з вогневої позиції. 13 жовтня, прикриваючи відхід особового складу, загинув, отримавши поранення, несумісне з життям, — додають у пресслужбі громади.
Відповідно до Указу
Президента України від 23 травня 2025 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові полеглому лейтенантові Олександру Чухну присвоїли звання Героя України з удостоєнням ордену «Золота Зірка».
Автор: Яна Гудзь
Джерело фото: Гребінківська міська рада
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