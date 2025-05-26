У Кременчуці затримали нетверезого водія Skoda

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26 травня на Кварталі 278 у Кременчуці інспектори зупинили автомобіль Skoda Fabia за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомили у патрульній поліції Кременчука.

За кермом перебував 53-річний чоловік. Під час розмови поліцейські помітили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти перевірку.

Результат виявився позитивним. Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 КУпАП (керування у стані сп’яніння).

Нагадаємо, нещодавно двадцятирічний водій без прав намагався втекти від патрульних у Кременчуці.