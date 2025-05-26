На Полтавщині через сильні пориви вітру без світла лишилися 19 населених пунктів

На Полтавщині внаслідок сильних поривів вітру сталося аварійне відключення світлау 19 населених пунктах. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі т.в.о. Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.
Попередньо без світла перебувають 1993 побутових та 265 юридичних споживачів у Полтавській, Решетилівській, Котелевській та Гадяцькій громадах.
Нині фахівці працюють над відновленням електропостачання, додає Когут.
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