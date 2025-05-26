«Мав почуття гумору». У Кременчуці попрощались із військовим Дмитром Олійником

26 травня у Кременчуці попрощались із солдатом Дмитром Олійником.
За словами військового з позивним «Лиман», Дмитро був родом з села Сагайдачне Херсонської області. З 2022 року чоловік проживав у Кременчуці. Працював на Кременчуцькому міськмолокозаводі.
На службі чоловік був стрільцем-помічником. Загинув Дмитро під час оборони України біля міста Лозова Ізюмського району Харківської області.
Денис і Анатолій працювали з Дмитром на заводі понад 2 роки.
Ярослав і Дмитро були не лише колегами, а й товаришами. Ярослав каже, що чоловіка мобілізували десь наприкінці 2024 року — на початку 2025 року.
У Дмитра залишились дружина і рідні. Після поминальної панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали військовослужбовця у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України на Свіштовському кладовищі.
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