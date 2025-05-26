«Мав почуття гумору». У Кременчуці попрощались із військовим Дмитром Олійником

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 344

26 травня у Кременчуці попрощались із солдатом Дмитром Олійником.

За словами військового з позивним «Лиман», Дмитро був родом з села Сагайдачне Херсонської області. З 2022 року чоловік проживав у Кременчуці. Працював на Кременчуцькому міськмолокозаводі.

На службі чоловік був стрільцем-помічником. Загинув Дмитро під час оборони України біля міста Лозова Ізюмського району Харківської області.

Денис і Анатолій працювали з Дмитром на заводі понад 2 роки.

Колеги Дмитра Денис і Анатолій

— Людина дуже весела, відверта, співчутлива завжди. Завжди відкликався на прохання, приходив на допомогу. Дуже добра людина була. Ми його дуже поважали, увесь колектив, — розповідає Анатолій.

— Дуже був порядною людиною, відповідальною. Колеги його поважали, — каже Денис.

Ярослав і Дмитро були не лише колегами, а й товаришами. Ярослав каже, що чоловіка мобілізували десь наприкінці 2024 року — на початку 2025 року.

— Він запам’ятався мені як дуже добрий, позитивний. З почуттям гумору. Дуже жартував з колегами. Бували зміни, що дуже важко було. Коли інші нервують, то він так спокійно і теж з гумором, і з позитивом до цього ставився, і збавляв напругу серед інших, — розповідає чоловік.

У Дмитра залишились дружина і рідні. Після поминальної панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали військовослужбовця у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України на Свіштовському кладовищі.