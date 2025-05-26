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«Мав почуття гумору». У Кременчуці попрощались із військовим Дмитром Олійником

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 344

У Дмитра залишились дружина і рідні

26 травня у Кременчуці попрощались із солдатом Дмитром Олійником.

 

За словами військового з позивним «Лиман», Дмитро був родом з села Сагайдачне Херсонської області. З 2022 року чоловік проживав у Кременчуці. Працював на Кременчуцькому міськмолокозаводі. 

На службі чоловік був стрільцем-помічником. Загинув Дмитро під час оборони України біля міста Лозова Ізюмського району Харківської області. 

Денис і Анатолій працювали з Дмитром на заводі понад 2 роки. 

Колеги Дмитра Денис і Анатолій
— Людина дуже весела, відверта, співчутлива завжди. Завжди відкликався на прохання, приходив на допомогу. Дуже добра людина була. Ми його дуже поважали, увесь колектив, — розповідає Анатолій. 
— Дуже був порядною людиною, відповідальною. Колеги його поважали, — каже Денис.

Ярослав і Дмитро були не лише колегами, а й товаришами. Ярослав каже, що чоловіка мобілізували десь наприкінці 2024 року — на початку 2025 року. 

— Він запам’ятався мені як дуже добрий, позитивний. З почуттям гумору. Дуже жартував з колегами. Бували зміни, що дуже важко було. Коли інші нервують, то він так спокійно і теж з гумором, і з позитивом до цього ставився, і збавляв напругу серед інших, — розповідає чоловік. 

У Дмитра залишились дружина і рідні. Після поминальної панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали військовослужбовця у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України на Свіштовському кладовищі.

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Автор: Телеграф
Теги: поховання
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