У Полтаві жінка випала з третього поверху і загинула

Сьогодні, 16:19 Переглядів: 260

Увечері 24 травня в Полтаві сталася трагедія — з вікна третього поверху багатоповерхівки випала жінка. Про це 26 травня повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

О 18.40 до правоохоронців Київського райвідділу надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію потерпілої. Постраждала — місцева 73-річна мешканка. Жінку у тяжкому стані доставили до лікарні, однак, попри зусилля лікарів, вона померла.

За фактом події відкрили кримінальне провадження за ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з поміткою «нещасний випадок». Обставини трагедії з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, що у березні у Горішніх Плавнях неповнолітня випала з вікна.