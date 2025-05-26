У Полтаві жінка випала з третього поверху і загинула

Увечері 24 травня в Полтаві сталася трагедія — з вікна третього поверху багатоповерхівки випала жінка. Про це 26 травня повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.
О 18.40 до правоохоронців Київського райвідділу надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію потерпілої. Постраждала — місцева 73-річна мешканка. Жінку у тяжкому стані доставили до лікарні, однак, попри зусилля лікарів, вона померла.
За фактом події відкрили кримінальне провадження за ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з поміткою «нещасний випадок». Обставини трагедії з’ясовують слідчі.
Нагадаємо, що у березні у Горішніх Плавнях неповнолітня випала з вікна.
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