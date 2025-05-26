Кременчуцька легкоатлетка Валерія Лапа завоювала два «срібла» на чемпіонаті України

Кременчуцька легкоатлетка Валерія Лапа виборола два «срібла» на командному чемпіонаті України з легкої атлетики. Про це повідомляють педагоги спортивного ліцею ім. І. Піддбубного, де спортсменка навчається.
Відомо, що чемпіонат проходив 24-25 травня у Луцьку серед юнаків та дівчат до 2008 року народження.
За результатами змагань Валерія Лапа здобула:
Готувала Валерію до змагань тренерка Вікторія Козлова.
Нагадаємо, наприкінці квітня Валерія лапа виборола перемогу в обласному чемпіонаті, у змаганнях зі стрибкув у довжину.
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