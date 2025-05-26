Кременчуцька легкоатлетка Валерія Лапа завоювала два «срібла» на чемпіонаті України

Сьогодні, 16:40 Переглядів: 123

Кременчуцька легкоатлетка Валерія Лапа виборола два «срібла» на командному чемпіонаті України з легкої атлетики. Про це повідомляють педагоги спортивного ліцею ім. І. Піддбубного, де спортсменка навчається.

Відомо, що чемпіонат проходив 24-25 травня у Луцьку серед юнаків та дівчат до 2008 року народження.

За результатами змагань Валерія Лапа здобула:

ІІ місце у стрибках у довжину (5,41 м);

ІІ місце у змаганнях з потрійних стрибків (11,53 м).

Готувала Валерію до змагань тренерка Вікторія Козлова.

Нагадаємо, наприкінці квітня Валерія лапа виборола перемогу в обласному чемпіонаті, у змаганнях зі стрибкув у довжину.