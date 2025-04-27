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Кременчук, Спорт

Легкоатлети з Кременчука вибороли призові місця на обласному чемпіонаті

Сьогодні, 11:10 Переглядів: 161

До чемпіонату спортсменів готувала тренерка Вікторія Козлова

Вихованці Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного вибороли призові місця у чемпіонаті Полтавської області з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2008/09 і 2010/11 років народження. Про це повідомили на Facebook-сторінці спортивного закладу.

Хто забрав медалі на змаганнях

Серед спортсменів 2010-2011 років народження:

  • Денис Одіцов здобув перше місце у бігу на 110 м з бар’єрами (16,5 с) і на 100 м (11,6 с).
  • Марія Грак посіла перше місце у бігу на 100 м з бар’єрами (16,5 с) та стрибках у висоту (140 см), а також здобула третє місце у стрибках у довжину (5,00 м).
  • Кирил Ідіатулін став срібним призером у бігу на 110 м з бар’єрами (20,1 с).
  • Катерина Грак виборола «срібло» у бігу на 100 м з бар’єрами (16,8 с) та у штовханні ядра (8,98 м), а у стрибках у довжину посіла четверте місце (5,00 м).

Серед спортсменів 2008-2009 років народження:

  • Валерія Лапа перемогла у стрибках у довжину з результатом 5,26 м.
  • Єгор Петренко посів друге місце у бігу на 110 м з бар’єрами (16,5 с) та стрибках у довжину (6,18 м).

До чемпіонату спортсменів готувала тренерка Вікторія Козлова.

Нагадаємо, кременчуцькі спортсмени вибороли призові місця на чемпіонаті Черкаської області з греко-римської боротьби

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Автор: Телеграф
Теги: легка атлетика
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