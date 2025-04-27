Будівництво вітрової електростанції у Кременчуцькому районі може розпочатись у наступному році — ДТЕК

Полтавську вітрову електростанцію орієнтовно почнуть будувати у 2026 році. Про це у інтерв’ю ursamedia розповів заступник генерального директора ДТЕК ВДЕ Олег Соловей.
Планується, що ця станція буде «космольотом української енергетики» з потужністю 650 МВт та з урахуванням досвіду війни, йдеться у інтерв’ю.
Нагадаємо, у 2023 році компанія розповіла, що вона вже розпочала виконувати передпроєктні роботи щодо розміщення вітрової електростанції на території Глобинської громади.
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