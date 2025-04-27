У Кременчуцькому районі горів ліс

26 квітня, близько 20.50, у селі Кіндрівка Піщанської громади Кременчуцького району сталася пожежа лісового масиву. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Вогонь охопив лісову підстилку на площі 0,7 га та суху рослинність на площі 0,8 га. Для ліквідації пожежі залучили рятувальників 14-ї, 15-ї, 16-ї державних пожежно-рятувальних частин, місцеву пожежну команду Піщанської сільради, а також дві одиниці техніки Градизького лісництва Миргородського надлісництва філії «Слобожанського лісового офісу» ДП «Ліси України».
Причину займання наразі встановлюють.
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