У Кременчуці замовляють капітальний ремонт укриття ліцею №5

Сьогодні, 12:06 Переглядів: 139

Відомо, що гроші на проведення ремонту виконком виділив у лютому цього року зі Стабілізаційного фонду громади

Кременчуцький ліцей № 5 імені Т. Г. Шевченка замовляє капітальний ремонт частини укриття. Очікувана вартість робіт — майже 2 млн гривень. Про це свідчить інформація у системі Prozorro.

Вказано, що підрядник має виконати роботи до кінця року. Нині триває процедура подання пропозицій. Відомо, що гроші на проведення ремонту виконком виділив у лютому цього року зі Стабілізаційного фонду громади. Загальна сума фінансування — 2 млн 33 тис. 267 грн.

Нагадаємо, на початку 2024-го у Кременчуцькому ліцеї № 5 розповіли про наявність одразу трьох укриттів. Прийняти можуть 642 особи.

За словами директорки ліцею Ольги Мірошніченко, ці укриття дали змогу вийти учням на очне навчання у дві зміни. Також сюди ходить три групи садочка № 57. Всі укриття облаштовані санвузлами, є необхідні медикаменти, запаси води тощо.