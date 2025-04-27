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Перша черга робіт з берегоукріплення Кременчуцького водосховища завершується — ОВА

Сьогодні, 13:20 Переглядів: 193

 

Торік підрядник захистив від руйнування 664 м берега Кременчуцького водосховища, облаштував під'їзну дорогу та шість розворотних майданчиків

Нині підрядна організація, що опікується берегоукріпленням Кременчуцького водосховища, завершує 1 чергу будівництва. Про це повідомив очільник департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації Сергій Олейніков на засіданні депутатської комісії обласної ради 23 квітня.

На завершення робіт у селі Мозоліївка виділено 9 млн гривень, розповів директор відомства. 

— Інший проєкт — вони зараз проходять коригування, роботи будуть проводитись біля гори Пивиха, зараз вони проходять оцінку впливу на довкілля щодо проведення робіт. Коригування проєктів і надалі буде проводитись процедура закупівлі. Виконавця робіт на цей проєкт ще не обрали, — розповів Олейніков. 

За його словами, торік підрядник захистив від руйнування 664 м берега Кременчуцького водосховища, облаштував під'їзну дорогу та шість розворотних майданчиків. Відомо, що роботами займалась державна будівельна компанія «Укрбуд».

Додамо, що у 2024 році на берегоукріплювальні заходи Кременчуцького водосховища залучили понад 41 млн грн, з них: понад 20 млн грн з державного бюджету, 21 млн грн з фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області.

Нагадаємо, загалом у Кременчуцькому районі руйнується близько 43,5 км берегів Кременчуцького водосховища

За даними Державної екологічної інспекції Центрального округу розмір збитків, завданих навколишньому природному середовищу внаслідок руйнування берегової лінії, становить 695,079 тис. грн.

У липні минулого року стан берегової лінії Кременчуцького водосховища оглянув міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець. Того ж року еаприкінці серпня депутати Полтавської облради погодили витрати на коригування робіт з берегоукріплення Кременчуцького водосховища у 15 мільйонів гривень.

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Автор: Телеграф Джерело фото: Мирослав Носа
Теги: водосховище
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