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Освіта, Україна, Світ

В Україні хочуть надати відстрочку від мобілізації викладачам гуртків

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 609

У МОН підкреслюють, що таке рішення сприятиме збереженню професійного кадрового складу у сфері позашкілля

Міністерство освіти України запропонувало розширити права на відстрочку від мобілізації для викладачів позашкільних гуртків. Про це повідомили на сайті відомства. 

Відстрочка стосуватиметься педагогів, які працюють із дітьми за природничими напрямами: науково-технічним, дослідницько-експериментальним, військово-патріотичним та еколого-натуралістичним. Вони повинні бути працевлаштовані у державних або комунальних закладах позашкільної освіти і залишатися на основному місці роботи станом на 1 січня 2025 року.

У МОН підкреслюють, що таке рішення сприятиме збереженню професійного кадрового складу у сфері позашкілля. Для запобігання зловживанням передбачено чіткі обмеження для отримання права на відстрочку.

Документ із відповідними змінами вже ухвалений на рівні уряду і буде переданий на розгляд Верховної Ради України.

Нагадаємо, комунальним підприємствам дозволили бронювати до 75% працівників, а в ОПК — усіх.

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Автор: Телеграф Джерело фото: mobilizatsiya
Теги: МОН мобілізація
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