Полтавська облрада хоче повернути з оренди комплекс «Видавництво «Кременчук»

Сьогодні, 15:20 Переглядів: 352

Після повернення об’єкта комплекс передадуть на баланс Комунальної установи Полтавської обласної ради з експлуатації адміністративних будівель

Полтавська обласна рада хоче повернути з оренди комплекс «Видавництво «Кременчук» через значну заборгованість орендаря. Про це йдеться у рішенні, оприлюдненому обласною радою.

Комплекс перебував у строковому платному користуванні ТОВ «Кременчуцька міська друкарня» за договором оренди, укладеним у 2011 році та продовженим у 2021 році. Орендодавець — Управління майном обласної ради — ініціював розірвання договору в односторонньому порядку через суттєву заборгованість орендаря з орендної плати, яка станом на 31 грудня 2024 року склала 828 тисяч 242 грн.

Після повернення об’єкта комплекс передадуть на баланс Комунальної установи Полтавської обласної ради з експлуатації адміністративних будівель. В установі мають провести інвентаризацію майна.

Нагадаємо, будівлю колишньої Кременчуцької міськдезстанції, що на вулиці Лікаря О. Богаєвського, 62, передали в оренду через електронний аукціон. Йдеться про нежитлове приміщення площею 1273 м².