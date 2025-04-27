Кременчуцький спортсмен виборов медаль на турнірі з дзюдо у Горішніх Плавнях

Учень Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного Єгер Шаповаленко отримав бронзову медаль на відкритому турнірі з дзюдо у Горішніх Плавнях. Про це повідомили на Facebook-сторінці спортивного закладу.
Турнір провели пам’яті тренерів В.О. Кікотян, А. Д. Волевича, М. М. Синюка, С. О. Федорова. За першість змагались юнаки 2013-2016р.н. До змагань Євгена готував тренер Василь Новіков.
Нагадаємо, легкоатлети з Кременчука вибороли призові місця на обласному чемпіонаті.
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