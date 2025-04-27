У художній галереї в Кременчуці відкриють нову виставку

1 травня, о 14.00, у великій залі Кременчуцької міської художньої галереї (вул. Михайла Коцюбинського, 4) відкриють виставку «Одна дорога — два шляхи». Про це повідомили на Facebook-сторінці закладу.
Свої роботи представлять художниці Тетяна Ярова та Жанна Заєць. У спільній експозиції авторки демонструють два творчих підходи, що перетинаються у просторі галереї, але кожен веде власною дорогою до глядача.
Виставка триватиме до 25 травня. Вхід вільний.
Нагадаємо, у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилась виставка живопису місцевої художниці Олени Гребенюк.
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