У художній галереї в Кременчуці відкриють нову виставку

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1 травня, о 14.00, у великій залі Кременчуцької міської художньої галереї (вул. Михайла Коцюбинського, 4) відкриють виставку «Одна дорога — два шляхи». Про це повідомили на Facebook-сторінці закладу.

Свої роботи представлять художниці Тетяна Ярова та Жанна Заєць. У спільній експозиції авторки демонструють два творчих підходи, що перетинаються у просторі галереї, але кожен веде власною дорогою до глядача.

Виставка триватиме до 25 травня. Вхід вільний.

Нагадаємо, у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилась виставка живопису місцевої художниці Олени Гребенюк.