Спортсмени Полтавщини перемогли у веслуваннях на човнах «Дракон» та на човнах типу аутригер

У Житомирі відбулися чемпіонат і Кубок України з веслування на човнах «Дракон» та човнах типу аутригер, де спортсмени з Полтавщини здобули нагороди
18-20 квітня у Житомирі пройшли чемпіонат і Кубок України з веслування на човнах «Дракон» і на човнах типу аутригер. Спортсмени Полтавської області взяли участь у змаганнях та вибороли призові місця. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.
Команда Полтавщини посіла перше місце у віковій категорії 19-39 років на човнах «Дракон» на дистанції 200 метрів.
У змаганнях на човнах типу аутригер золоту медаль завоювала Надія Шило з Горішніх Плавнів (категорія 40+). Срібну медаль здобула її землячка Анастасія Урюмцева у віковій категорії 19-39 років.
Також спортсмени Полтавщини посіли четверті місця у вікових категоріях 13-14 років і 15-18 років на дистанції 200 метрів.
Нагадаємо, легкоатлети з Кременчука вибороли призові місця на обласному чемпіонаті.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.