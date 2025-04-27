Спортсмени Полтавщини перемогли у веслуваннях на човнах «Дракон» та на човнах типу аутригер

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У Житомирі відбулися чемпіонат і Кубок України з веслування на човнах «Дракон» та човнах типу аутригер, де спортсмени з Полтавщини здобули нагороди

18-20 квітня у Житомирі пройшли чемпіонат і Кубок України з веслування на човнах «Дракон» і на човнах типу аутригер. Спортсмени Полтавської області взяли участь у змаганнях та вибороли призові місця. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.

Команда Полтавщини посіла перше місце у віковій категорії 19-39 років на човнах «Дракон» на дистанції 200 метрів.

У змаганнях на човнах типу аутригер золоту медаль завоювала Надія Шило з Горішніх Плавнів (категорія 40+). Срібну медаль здобула її землячка Анастасія Урюмцева у віковій категорії 19-39 років.

Також спортсмени Полтавщини посіли четверті місця у вікових категоріях 13-14 років і 15-18 років на дистанції 200 метрів.

Нагадаємо, легкоатлети з Кременчука вибороли призові місця на обласному чемпіонаті.