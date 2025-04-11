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У краєзнавчому музеї відкривається виставка живопису мисткині Олени Гребенюк: кличуть усіх охочих (афіша)

Сьогодні, 07:53 Переглядів: 106

 

Вхід на виставку вільний

Сьогодні, 11 квітня, у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкриється виставка живопису місцевої художниці Олени Гребенюк. Про проведення заходу повідомляють організатори.

Експозиція має назву «За покликом душі». На ній будуть представлені понад 60 картин, написаних олійними фарбами у період із 2022 по 2025 роки. Відвідувачі зможуть побачити численні мальовничі пейзажі (сільські, історичні, природні), що створюють атмосферу спокою і затишку; натюрморти, які нагадують про плинність часу через сталість композиційних форм і гармонію кольорів; монохромні картини із зображенням історичних пам’яток, а також недописана картина.

Урочисте відкриття виставки відбудеться у п'ятницю, 11 квітня, о 14.00 у приміщенні краєзнавчого музею. Переглянути експозицію можна буде щодня, крім понеділка та вівторка, із 9.00 до 16.30.

Вхід на виставку вільний.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Краєзнавчий музей виставка живопис афіша
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