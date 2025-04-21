Кременчуцькі спортсмени — переможці та призери чемпіонату Черкащини з греко-римської боротьби

Вчора, 22:00 Переглядів: 126

У здобутку спортсменів — два І та два ІІ місця

Кременчуцькі спортсмени вибороли призові місця на чемпіонаті Черкаської області з греко-римської боротьби. Про це повідомляють педагоги Кременчуцького спортивного ліцею, де борці навчаються. Проходив чемпіонат 18 та 19 квітня у селі Чорнобай на Черкащині. Участь у ному брали юнаки у категорії U-15. За результатами змагань нагороди отримали: І місце — Данило Заєць (38 кг), Дмитро Зуб (41 кг);

ІІ місце — Заєць Денис (38 кг), Михайло Скачко (57 кг). Готував спортсменів до змагань тренер Сергій Бузько. Нагадаємо, днями вихованці спортивного ліцею вибороли 7 призових місць на чемпіонаті Полтавщини з греко-римської боротьби.

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