Кременчуцькі спортсмени вибороли призові місця на чемпіонаті Черкаської області з греко-римської боротьби. Про це повідомляють педагоги Кременчуцького спортивного ліцею, де борці навчаються.
Проходив чемпіонат 18 та 19 квітня у селі Чорнобай на Черкащині. Участь у ному брали юнаки у категорії U-15.
За результатами змагань нагороди отримали:
Готував спортсменів до змагань тренер Сергій Бузько.
Нагадаємо, днями вихованці спортивного ліцею вибороли 7 призових місць на чемпіонаті Полтавщини з греко-римської боротьби.
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