На Полтавщині продовжують ремонтувати дороги

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За минулий тиждень в області дорожники відновили 22 тис. м² покриття

На Полтавщині продовжують ремонтувати дороги. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив т. в. о. Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

За його словами, протягом минулого тижня в області дорожники відновили 22 тис. м² покриття.

Зокрема, ремонтували дороги:

Велика Рублівка-Рунівщина у Великорублівській громаді;

Нові Санжари-Нехвороща у Драбинівській громаді;

Миргород-Хорол у Хорольській громаді.

Ремонтують також і міст біля села Козлівщина Великорублівської громади.

Відновлення дорожнього покриття триває такої і на території Білоцерківської, Великобудищанської, Машівської і Сергіївської громад.

Роботи здійснюються за співфінансування з обласного та місцевих бюджетів. Уже 24 громади уклали угоди з Агентством місцевих доріг, ще чотири — працюють над їх підписанням. Об’єднуємо зусилля, аби якісних та безпечних автошляхів ставало дедалі більше, — наголошує Когут.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що громади Кременчуччини уклали договори з Агентством місцевих доріг.