На Полтавщині продовжують ремонтувати дороги. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив т. в. о. Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.
За його словами, протягом минулого тижня в області дорожники відновили 22 тис. м² покриття.
Зокрема, ремонтували дороги:
Ремонтують також і міст біля села Козлівщина Великорублівської громади.
Відновлення дорожнього покриття триває такої і на території Білоцерківської, Великобудищанської, Машівської і Сергіївської громад.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що громади Кременчуччини уклали договори з Агентством місцевих доріг.
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Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.
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