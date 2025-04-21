У Кременчуці завтра тимчасово змінять рух тролейбусів: яких саме та чому

Завтра, 22 квітня, у Кременчуці тимчасово змінять свою схему руху деякі тролейбуси. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Мова йде про тролейбуси № 1, № 1+, № 6 та № 6А+. Причиною для зміни їх напряму руху є ремонт асфальтного покриття на вул. Київській (біля повороту на проїзд Григорія Гамалії).
Рухатимуться тролейбуси по Київській, далі повернуть на проїзд Захисників Азовсталі та продовжать маршрут.
Крім цього, пасажирів також попереджають про можливі затримки в русі.
Нагадаємо, у березні у Кременчуці змінилася вартість проїзних квитків на автобуси та тролейбуси.
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