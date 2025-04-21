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Жителька Кременчука отримала понад 40 тисяч гривень за фіктивну «муніципальну няню»

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 142

Апеляційну скаргу на вирок подала жінка, ймовірно, співучасниця злочину

Жителька Кременчука обманом отримала компенсацію від держави за нібито послуги «муніципальної няні» — це понад 40 тисяч гривень. Про це стало відомо з ухвали Полтавського апеляційного суду, яку оприлюднили на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень. 

Як вказується у справі, кременчуківка уклала фіктивний договір з нібито «нянею» у 2022 році й подала до управління соціального захисту населення Крюківського району підроблені документи — акти надання послуг, заяви, розрахунки. Управління перераховувало їй щомісяця по 6500 гривень — загалом 40 055 гривень за пів року. Гроші вона розділила з «нянею», яка послуг фактично не надавала. 

Апеляційну скаргу на вирок подала жінка, ймовірно, співучасниця злочину. Вона заявила, що суд помилково вказав у вироку її вину, не маючи достатніх підстав, і що угоду про визнання винуватості обвинувачена підписала нібито під тиском. Додамо, в ухвалі вказали, що матеріали щодо «няні» слідчі виділили в окреме провадження.

Скаржниця просила скасувати вирок і повернути справу до суду першої інстанції для нового розгляду в загальному порядку.

Суд відмовив в розгляді апеляції. В ухвалі зазначено, що скаржниця не мала права подавати апеляцію, адже вирок безпосередньо не стосувався її прав і інтересів: у тексті рішення її ім’я взагалі не згадувалося. Крім того, суд наголосив, що кримінальне провадження щодо іншої громадянки виділене в окрему справу, а у вироку не було юридично встановлених фактів про дії скаржниці, які могли б мати значення для іншого суду. Тому підстави для перегляду вироку відсутні.

Інші учасники суду не оскаржували вирок Крюківського районного суду.

Нагадаємо, на Полтавщині правоохоронці розслідують шахрайську схему, внаслідок якої псевдоброкери ошукали мешканку Кременчуцького району. 

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Автор: Телеграф
Теги: шахрайство
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