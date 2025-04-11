Хотіла заробити на інвестиціях, а натомість втратила 5 тисяч доларів: на Кременчуччині правоохоронці розслідують шахрайську схему

Сьогодні, 13:08 Переглядів: 148

Упродовж трьох місяців потерпіла в особистому кабінеті робила ставки, але в результаті втратила гроші

На Полтавщині правоохоронці розслідують шахрайську схему, внаслідок якої псевдоброкери ошукали мешканку Кременчуцького району. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, на початку 2025 року жінка в одній із соцмереж натрапила на рекламу брокерської фірми — та пропонувала заробити на грошових вкладеннях. Вона зареєструвалася в особистому кабінеті і протягом трьох місяців робила ставки, внаслідок чого втратила майже 5 тисяч доларів. Жінка хотіла вивести гроші на карту, але не змогла цього зробити. Тож зрозуміла, що її ошукали.

Зв’язатися із брокерами вона не змогла, так само як і не отримала кошти на свій рахунок.

Кримінальне провадження правоохоронці порушили за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України. Нині слідчі та оперативники встановлюють причетних до шахрайства осіб.

Нагадаємо, на Полтавщині перед судом постане шахрайка, яка «продала» неіснуючого одягу та взуття на понад пів мільйона гривень.







