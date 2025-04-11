Поліг смертю хоробрих: Кременчук попрощався із полеглим у бою нацгвардійцем Дмитром Хабаровим

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 270

Сьогодні, 11 квітня, у Кременчуці в останню путь провели полеглого у бою за Україну солдата Національної гвардії Дмитра Хабарова. Народився чоловік 14 квітня 1981 року, навчався у Кременчуцькому ліцеї № 17.

Провести полеглого бійця в останню путь зібралися найрідніші — родина, знайомі, друзі, приїхали і представники однієї із частин НГУ.

Рідні зустрічали захисника зі сльозами на очах і, схиливши голови, відбули відспівування його душі.

Офіційно представники частини НГУ не прокоментувала загибель Дмитра — більшість із них не знала його особисто. Проте наголошують: втрата кожного бійця — це велике горе і для рідних, і для побратимів. Але усі вони продовжують робити одну справу задля вільної та незалежної України. А Дмитро ж віддав за неї найдорожче — життя.

Відомо, що життя захисника обірвалося 5 квітня 2025 року — він загинув під час виконання бойового завдання по захисту України.

У 43-річного воїна лишилися мати, дружина та донька. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Дмитра Хабарова на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.