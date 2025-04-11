Без права керування та під наркотиками: у Кременчуці зупинили чергового порушника

У Кременчуці патрульні цієї ночі зупинили водія, який не мав права керування та, ймовірно, перебував під дією наркотиків. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції.
За даними правоохоронців, зупинили 32-річного водія автомобіля Chevrolet Aveo на вулиці Івана Приходька. Під час перевірки патрульні встановили, що водій позбавлений права керування транспортним засобом строком на 7 років. Крім того, чоловік мав ознаки наркотичного сп’яніння, однак проходити огляд відмовився. Крім того, під час поверхневого огляду у порушника правоохоронці знайшли інструмент для вживання наркотичних речовин з нашаруванням, схожим на наркотичний засіб.
На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу, а на водія склали адмінматеріали, яке передали до суду.
Нагадаємо, днями у Кременчуці патрульні зупинили двох водіїв з ознаками наркотичного сп’яніння та без прав.
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