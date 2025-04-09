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Минулої ночі у Кременчуці патрульні зупинили двох водіїв з ознаками сп’яніння та без прав

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 91

 

В одного з порушників були виявлені ознаки наркотичного сп’яніння, проте пройти медичний огляд він відмовився

Під час нічного чергування у Кременчуці патрульні виявили двох водіїв, які керували транспортними засобами без посвідчення водія та з ознаками сп’яніння. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

Опівночі на вулиці Мрії патрульні зупинили ВАЗ-2107. Під час перевірки документів з’ясувалося, що водій не мав при собі посвідчення водія та не отримував відповідної категорії, яка б давала право на керування цим автомобілем.

Під час спілкування інспектори поліції виявили у водія ознаки наркотичного сп’яніння. Чоловіку запропонували пройти медогляд у встановленому законом порядку, проте він відмовився. За цим фактом патрульні склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (відмова від проходження огляду на стан сп'яніння).

Іншого водія, який керував Mitsubishi Pajero патрульні зупинили близько 2.00. Під час перевірки документів з’ясувалося, що водій також не мав права керування транспортним засобом відповідної категорії. До того ж у чоловіка виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду показав 1,54 проміле, з чим водій погодився. Інспектори поліції склали на нього відповідні адміністративні матеріали та відсторонили від керування транспортним засобом.

 

Нагадуємо норми законодавства щодо відповідальності за кермування транспортним засобом напідпитку:

  • за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення складає штраф 17 тис. грн з позбавленням права керування на 1 рік;
  • за ч. 2 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння, вдруге за рік) КУпАП складає штраф 34 тис. грн з позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням транспортного засобу чи без нього або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням ТЗ чи без нього;
  • штраф за ч. 3 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння, втретє за рік) КУпАП складає 51 тис. грн з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу;
  • за ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю або інших речовин) КУпАП передбачено штраф 34 тис. грн або адміністративний арешт на 15 діб, з позбавленням права керування ТЗ на 3 роки.

Учора пресслужба Патрульної поліції Кременчука повідомила про схоже порушення, яке відбулося 7-го квітня. Патрульні зупинили автомобіль ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів з’ясувалося, що водій раніше рішенням суду вже був позбавлений права керування транспортними засобами на 10 років. Під час спілкування з патрульними у водія помітили явні ознаки наркотичного сп’яніння.

Раніше ми повідомляли, що від початку року на дорогах Полтавської області патрульні зупинили 160 водіїв з ознаками алкогольного або наркотичного сп’яніння. Нещодавно ми писали, що у Кременчуці патрульні затримали 21-річного водія без будь-яких документів та з ознаками наркотичного сп’яніння. А на минулому тижні патрульні зупинили водія, у якого вміст алкоголю в крові у 12 разів перевищував допустимий рівень.

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Автор: Віктор Крук
Теги: патрульна поліція нетверезий водій наркотики Кременчук водійське посвідчення водійські права
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