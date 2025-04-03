У Кременчуці патрульні затримали 21-річного водія без будь-яких документів та з ознаками наркотичного сп’яніння

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Під час перевірки у водія знайшли предмет для вживання наркотичних речовин із залишками невідомої темної речовини, ймовірно, наркотичного походження

Сьогодні, 3-го квітня, під час патрулювання вулиці Київської, інспектори патрульної поліції зупинили автомобіль Samsung SM5, за кермом якого перебував 21-річний водій. Під час перевірки документів з’ясувалося, що громадянин не має посвідчення водія відповідної категорії та реєстраційного документа на транспортний засіб. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

Окрім того, у водія були помітні ознаки наркотичного сп’яніння, однак він відмовився від проходження огляду на стан сп’яніння у визначеному законом порядку. Під час поверхневої перевірки у водія виявили предмет для вживання наркотичних речовин із залишками невідомої темної речовини, ймовірно, наркотичного походження.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин.

За вчинені правопорушення патрульні склали на водія алмінматеріали:

постанову за ч.1 ст.126 КУпАП (керування транспортним засобом без відповідних документів);

протокол за ч.1 ст.130 КУпАП (відмова від проходження огляду на стан сп’яніння).

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Нагадаємо, учора, 2 квітня, екіпаж патрульних зупинив автомобіль Opel на вулиці Молодіжній за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів з’ясувалося, що водій раніше притягався до відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння та не має права керування транспортним засобом. Під час складання адміністративних матеріалів у водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав 2,63 проміле, що майже в 12 разів перевищує допустиму норму.

У січні «Кременчуцький Телеграф» повідомляв, що за 2024 рік на Полтавщині сталися 2119 аварій за участі нетверезих водіїв.

Нещодавно ми писали, що у ніч на 24 березня на блокпосту в Кременчуці патрульні зупинили автомобіль Mitsubishi Eclipse Cross під керуванням 40-річного чоловіка. Під час перевірки з’ясувалося, що водій не мав при собі ані посвідчення відповідної категорії, ані реєстраційних документів на авто. А під час складання адміністративних матеріалів у водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Тест на Драгер показав 2.61 проміле, що у 13 разів перевищує допустимий рівень.

11 березня ми писали, що у Кременчуці вночі на вулиці Республіканській патрульні зупинили нетверезу 33-річну водійку, яка не мала права керування автомобілем. Під час спілкування патрульні помітили у водійки ознаки алкогольного сп’яніння, проте та відмовилася від проходження огляду. За ці правопорушення на жінку склали адмінпротоколи за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння або відмова від огляду) та ч. 1 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом без відповідного посвідчення).

У лютому в Кременчуці патрульні зупинили водійку, у якої вміст алкоголю в крові у 8 разів перевищував допустимий рівень.