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У Кременчуці виділяють 50 тис. грн на вшанування пам'яті учасників, жертв та подій російсько-української війни: куди підуть гроші

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 133

 

Спрямують гроші на виготовлення інформаційно-біографічного довідника

У Кременчуці планують спрямувати 50 тисяч гривень на збереження та вшанування пам’яті учасників, жертв та подій російсько-української війни. Про це стало відомо із проєкту рішення Кременчуцької міської ради, який мають розглянути на засіданні сесії.

У документі зазначено, що кошти планують виділити відповідно до листа-звернення від комунального закладу культури «Кременчуцький музей історії авіації і космонавтики». Спрямують їх на видання інформаційно-біографічного довідника про льотно-підйомний склад Повітряних сил Збройних сил України.

Кошти на це виділять із міської програми «Збереження та вшанування пам’яті учасників, жертв та подій російсько-української війни» на 2024-2026 роки, такі витрати передбачені її пунктом «Створення друкованої продукції, книг пам’яті, інших меморіальних видань». Зокрема, на кожен рік передбачалося витратити по 50 тисяч гривень. Проте, ймовірно, минулого року кошти на виготовлення такої друкованої продукції не витрачали, тому ці невитрачені 50 тисяч перекинули на 2025 рік.

Нагадаємо, у рамках цієї програми Кременчук планує витратити на квіти для вшанування пам’яті жертв війни 1 мільйон 200 тисяч гривень — по 400 тисяч гривень щороку.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: війна воїни світла вшанування пам'яті
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