У п’яних водіїв в Польщі за рік конфіскували 7,6 тисяч автівок, а Латвія передає Україні чергову партію таких автомобілів

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 234

Уряд Латвії ухвалив рішення передати Україні ще одну партію з 31 автомобіля, які були конфісковані у п'яних водіїв. Про це повідомляє LSM.

Як зазначає видання, після конфіскації автівки належать латвійській державі, яка має право безоплатно передати їх українській стороні. Загальна вартість конфіскованих авто - 98 755 євро.

Автомобілі надійдуть у розпорядження ЗСУ, Нацгвардії, поліції, військових адміністрацій міст та районів Харківської і Донецької областей, Сумської обласної дитячої клінічної лікарні та Національному інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова.

Програма передачі конфіскованих автомобілів для України діє в Латвії з 10 березня 2023 року. За цей час Україна отримала від цієї маленької прибалтійської країни вже 676 автомобілів, які використовують як для військових, так і для цивільних потреб.

Чи конфіскують автівки у п’яничок в Україні

Натомість в Україні за керування автомобілем напідпитку загрожує штраф у 17 тисяч грн з позбавленням права керування на 1 рік (ч. 1 ст. 130 КУпАП). А у разі повторного протягом року вчинення цього правопорушення, на водіїв накладається штраф у розмірі 34 тисячі грн з позбавленням права керування транспортним засобом на 3 роки та можливим оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого (ч. 2 ст. 130 КУпАП). І лише для осіб, які двічі протягом року вчинили таке правопорушення, передбачена окрім штрафу у 51 тисячу грн та позбавлення права керування транспортним засобом на 10 років, ще і конфіскація транспортного засобу, яке належить їм на правах приватної власності (ч. 3 ст. 130 КУпАП).

Проте випадків конфіскації автівок за п’яне водіння в Україні практично немає, адже це доволі складний процес - конфіскація відбувається у судовому порядку, а судові справи у нас тривають довго, іноді роками, і при наявності досвідчених адвокатів довести цей процес до фінальної стадії стороні обвинувачення майже неможливо. Й тому в Україні йдеться лише про десятки випадків конфіскацій автомобілів за рік.

Рівно два роки тому, у березні 2023 року, у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт № 9076, який передбачає зміни до статі 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Його автори пропонують удвічі підвищити розмір мінімального штрафу (з 17 тисяч до 34 тисяч грн) та запровадити конфіскацію автівки, якщо водія вдруге за рік зафіксували нетверезим за кермом. Цей законопроєкт у квітні 2023 року був розглянутий на засідання парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності та рекомендований для ухвалення Верховною Радою. Проте, за майже два роки, що пройшло з того часу, його так і не внесли на розгляд парламенту.

На початку повномасштабного вторгнення звучали чисельні ініціативи конфісковувати автомобілі в нетверезих водіїв та передавати їх на користь ЗСУ, але вони так нічим і не завершилися.

А як у наших сусідів

У січні цього року «Кременчуцький Телеграф» повідомляв, що з 2025 року в Польщі підвищили штрафи за водіння у нетверезому стані та перевищення швидкості. Водіїв, яких спіймали за кермом у нетверезому стані, можуть оштрафувати на суму до 5 000 злотих (50 000 грн), а також відправити під арешт на 30 діб з позбавленням прав на керування на строк до 3-х років. І все це за наявності у крові 0,2-0,5 проміле алкоголю.

Якщо вміст алкоголю вищий, то штрафи вже варіюються від 50 000 до 600 000 грн. Крім того, водієві може загрожувати до 2-х років ув'язнення та до 15 років позбавлення права керування автомобілем.

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Як нещодавно повідомив Bankier.pl, у Польщі протягом року поліція конфіскувала 7,6 тисяч автомобілів у п’яних водіїв. Рівно рік тому, 14 березня 2024 року у Польщі набули чинності зміни до Кримінального кодексу, які посилюють покарання за водіння у нетверезому стані. Нововведення були ухвалені у відповідь на серйозні інциденти, спричинені нетверезими водіями.

Одним із змін стало обов'язкове вилучення автомобілів у водіїв, концентрація алкоголю в крові яких перевищує 1,5 проміле. За рік після введення цих правил поліція конфіскувала 7611 автомобілів!

Згідно з новими правилами, конфіскація автомобіля застосовується у випадках, якщо у водія в крові більше 1,5 проміле алкоголю, або, якщо водій з вмістом алкоголю більше ніж 1 проміле став причиною ДТП чи спричинив безпосередню загрозу ДТП. У таких ситуаціях поліція накладає арешт на автомобіль на термін до семи діб, після чого прокурор приймає рішення про вилучення, а суд виносить остаточний наказ про конфіскацію.

Після ухвалення цих змін, за даними поліції, у Польщі у 2024 році було зафіксовано 1201 нещасний випадок за участю нетверезих водіїв, що на 400 випадків менше, ніж роком раніше. Кількість загиблих зменшилася з 251 до 151 особи. Кількість поранених - з 1741 до 1428 осіб. Ці показники свідчать про позитивний ефект від посилення відповідальності водіїв.

У виданні також зазначають, що на початку лютого Мін'юст направив на розгляд парламенту новий проєкт змін до законодавства щодо безпеки дорожнього руху. Очікується, що до кінця червня будуть прийняті ще більш жорсткі санкції за небезпечне та агресивне водіння, а також за участь у нелегальних перегонах. Прийняті минулого року правила вже показали свою ефективність у зниженні кількості порушень та ДТП. А подальше посилення відповідальності водіїв за порушення ПДР може ще більше підвищити безпеку на дорогах Польщі.



