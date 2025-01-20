В Україні навіть тверезі водії можуть отримати штраф до 40 тисяч грн: за що так карають та як з цим борються у Польщі

Сьогодні, 15:09 Переглядів: 41

Попри посилення відповідальності, українське законодавство значно поблажливіше до порушників правил дорожнього руху, ніж у сусідніх країнах

Українське законодавство стає дедалі суворішим, особливо стосовно водіїв, які керують автомобілем без належних документів. Нещодавні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) істотно збільшили покарання за такі дії, повідомляє «Автотема».

Ще кілька років тому штраф за керування транспортним засобом без водійського посвідчення складав лише 510 грн. Така незначна сума не зупиняла багатьох водіїв, які після позбавлення прав продовжували сідати за кермо, часто порушуючи правила повторно.

Згідно з чинною редакцією статті 126 КУпАП, покарання за керування без прав значно збільшилося:

за перше порушення доведеться сплатити 20 400 грн штрафу;

повторне порушення коштуватиме 40 800 грн, а також водієві загрожує позбавлення права керування ТЗ на період від 5 до 7 років.

Посилення санкцій спрямоване на підвищення відповідальності серед автомобілістів і зниження кількості порушень на дорогах. Поліція активно стежить за дотриманням цих норм, тому навіть одноразове керування без прав може обернутися суттєвими фінансовими втратами.

А як з порушниками борються у сусідів?

У Польщі поліція знайшла дієвий та прискорений спосіб боротьби з водіями, які грубо порушують закон. Про це повідомляє портал Poland Insider.

Серйозні аварії підштовхнули поліцейських з Великопольського воєводства до застосування прискореного порядку покарання стосовно водіїв, які грубо порушують закон. Як наслідок цього вони можуть у найкоротший час опинитися в ізоляторі, а невдовзі у в’язниці, повідомляє RMF24.

За словами правоохоронців, новий метод спрямований на боротьбу з водіями, які сідають за руль попри судову заборону.

— Протягом 48 годин таких водіїв зачиняємо в ізоляторі, а потім відправляємо до в’язниці, — пояснили виданню співробітники поліції.

Керівник Воєводським управлінням поліції у Познані надав розпорядження затримувати кожного водія, який сідає за кермо попри судову заборону на керування автотранспортом. Потім справи передаються до суду за прискореною процедурою.

— Це означає, що протягом 48 годин ми направляємо до суду обвинувачення та отримуємо вирок, — пояснили поліцейську сутність прискореної процедури.

На цей час відомо про 22 випадки застосування такої процедури. Порушники отримали величезні штрафи та обмеження, або позбавлення волі.

— У двох випадках суди винесли вирок про ув’язнення, — додали поліціянти.

Вони розповіли, що в останній час у Польщі трапляється чимало серйозних ДТП. За їх аналізом, лише у Великопольському воєводстві 14 455 осіб мають судові заборони на керування автомобілем.

— Проте, багато з таких водіїв декілька разів затримувалися нашими співробітниками за водіння автівок. Серед «рекордсменів» — жінка з міста Конін та чоловік з міста Коло. В обох на рахунку по 11 діючих судових заборон на керування, — пояснили в поліції.

Правоохоронці також встановили, що 1 632 осіб мають щонайменше по дві судові заборони, а 4 536 водіїв отримали довічну заборону на керування транспортними засобами.

За порушення ПДР у Польщі підвищили штрафи

У 2025 році в Польщі підвищили штрафи за водіння у нетверезому стані та перевищення швидкості. Зокрема, українців, які перебувають у сусідній країні, також можуть позбавляти прав за такі порушення правил дорожнього руху (ПДР), або ж накласти величезний штраф — до 600 000 грн. А в деяких випадках можна навіть потрапити за ґрати. Про це пише сайт «Твоя машина».

Зокрема, вже за саму відсутність паспорта, водійських прав, страхування або техпаспорта можна отримати штраф в розмірі 1000 злотих або близько 10 000 грн.

За не пристібання паском безпеки, непропускання екстрених служб або невикористання ближнього світла фар водієві загрожує штраф від 200 до 2000 злотих (2-20 тис. грн).

Штрафи за перевищення швидкості варіюються від 50 до 2 500 злотих, а це від 500 до 25 000 грн. Для любителів порушувати ПДР — штрафи подвоюватимуться. А ось водіїв, яких спіймали за кермом п’яними, можуть оштрафувати на суму до 5 000 злотих (50 000 грн), а також відправити під арешт на 30 діб і позбавити прав на строк до 3-х років. Це за наявності в крові 0,2-0,5 проміле алкоголю.

Якщо вміст алкоголю вищий, то штрафи вже варіюються від 50 000 до 600 000 грн. Крім того, водієві може загрожувати до 2-х років увязнення та до 15 років позбавлення прав.

Натомість в Україні згідно з законодавством, за керування автомобілем напідпитку загрожує штраф у 17 тисяч грн. А у разі повторного протягом року вчинення цього правопорушення, на водіїв накладається штраф у розмірі 34 тисяч грн (або адмінарешт на 10 діб) з позбавленням права керування транспортним засобом на 3 роки.

Законом також передбачено посилення покарання за керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, у разі повторного порушення протягом одного року.

Найбільший штраф у 51 тисячу гривень загрожує водіям, які:

двічі протягом року піддавалися адміністративному стягненню за подібне правопорушення

відмовилися від проходження відповідного огляду на стан сп’яніння

Окрім штрафу, водії, які повторно сідають за кермо напідпитку, караються:

позбавленням права керування транспортними засобами на строк 10 років, а також можуть конфіскувати транспортний засіб, що належить їм на правах приватної власності.