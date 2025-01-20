СБУ та ДБР затримали генералів, відповідальних за невдалу оборону Харківщини, та екскомандира 155-ї бригади за дезертирство підлеглих

Сьогодні, 15:41 Переглядів: 285 Коментарів: 1

Затриманих генералів та полковників підозрюють у вчиненні злочинів, за які передбачено до 10 років позбавлення волі

Служба безпеки та ДБР за сприяння міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ задокументували злочини 3-х посадовців Збройних сил України, які не забезпечили належний захист Харківщини під час наступу ворога у травні 2024 року. Про це повідомила пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, фігурантами є бригадний генерал, який обіймав посаду командувача оперативно-тактичного угруповання (ОТУ) «Харків», генерал-лейтенант, який був командиром 125-ї окремої бригади Тероборони ЗСУ та полковник, який раніше командував 415-м батальйоном цього з’єднання.

Як встановило розслідування, посадовці не підготували оборону прикордонних районів Харківщини та втратили управління боєм під час повторного наступу рашистів на обласний центр.

Фігуранти справи також порушили вимоги бойових статутів при підготовці оборонних рубежів у зоні відповідальності військових з’єднань та підрозділів. Крім того, у ході бою військові посадовці не використали весь арсенал можливих заходів для відбиття та зупинення наступу агресора.

— Це призвело до захоплення частини території східного регіону України, де наразі тривають запеклі бої, — йдеться у повідомленні.

Ініційовані правоохоронцями спеціалізовані експертизи підтвердили факти злочинної діяльності фігурантів.

На підставі зібраних доказів посадовців затримано. Їм готується повідомлення про підозру щодо вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану);

ст. 429 (організація самовільного залишення поля бою).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Триває слідство для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

У пресслужбі СБУ також повідомили про затримання колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, який допустив дезертирство підлеглих.

Як встановило розслідування, перебуваючи на посаді командира, він не інформував правоохоронні органи про значну кількість фактів самовільного залишення місця служби особовим складом, які відбувалися під час підготовки з’єднання на території Євросоюзу, а також під час виконання бойових завдань на східному фронті.

Наразі правоохоронці перевіряють інформацію щодо наявності в бригаді корупційних схем під час відбору військовослужбовців для проходження навчання за кордоном. Також перевіряються відомості стосовно можливих «схем», коли за хабарі військові могли ухилитися від виконання обов’язків служби.

Колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ готується повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 426 Кримінального кодексу України (бездіяльність військової влади, вчинена в умовах воєнного стану).

Санкції статті передбачають покарання до 10 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин вчинення злочину та інших фігурантів, які можуть бути причетними до правопорушень.

Комплексні заходи проводила військова контррозвідка СБУ спільно з ДБР за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону та Офісу Генерального прокурора.