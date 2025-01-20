В ДЮСШ № 3 Горішніх Плавнів визначили кращих із загальної фізичної підготовки

Сьогодні, 14:42 Переглядів: 65 Партнерський проєкт

В грудні 2024 року у ДЮСШ № 3 Горішніх Плавнів проводилися змагання із загальної фізичної підготовки серед спортсменів відділень веслування на байдарках та каное, веслування на човнах «Дракон» і вітрильного спорту. Кращих визначали в декількох видах фізичних вправ.

Як повідомили в дитячо-юнацькій спортшколі, метою цих змагань було визначити рівень фізичної підготовки учасників. Понад 90 спортсменів змагалися у декількох видах програми: тяга до грудей, жим лежачи, підтягування, віджимання, біг, прес із положення лежачи, стрибки через скакалку. Серед юнаків та дівчат 2006 року народження та старше переможцями стали Руслан Крамаренко та Єлизавета Бессонова, друге місце посіла Еліна Скляр. Серед юнаків 2007-2008 років народження переміг Денис Яровенко, на другому — Євгеній Тібін і на третьому — Назар Павленко. Серед юнаків та дівчат 2009-2010 років народження перемогли Владислав Байдак і Вероніка Вовк, друге місце посіли Євген Тімура й Ангеліна Шуляк, на третьому — Веніамін Тарасенко та Єлизавета Склярова.

Серед юнаків та дівчат 2011-2012 років народження та молодших кращими стали Олександр Троцький, Катерина Малишева, Тимофій Гранкін, Катерина Люлька. На других місцях — Ренат Калмиков, Мирослава Мацко, Даніїл Лозовий та Єлизавета Бінюкова. На третіх — Артур Коновалов, Аліна Білогаєнко, Всеволод Макаренко та Ксенія Заможська. Тренери спортсменів — Юрій Ханчевський, Олег Підклада, Максим Апшай, Дмитро Пазухін, Інна Скляр та Анна Дегасюк. Переможців і призерів було нагороджено грамотами, медалями та наборами солодощів.