Чи будемо переводити годинники на літній час у 2025 році та коли це потрібно робити

Сьогодні, 17:45 Переглядів: 151

Верховна Рада ще у липні минулого року ухвалила законопроєкт про відмову переходу на літній час, проте він досі не набрав чинності

Згідно з чинними правилами, Україна ймовірно перейде на літній час в останню неділю березня. У 2025 році це станеться у ніч з 29 березня на 30 березня о 3.00 – стрілки годинника потрібно буде перевести на одну годину вперед, тобто на 4.00. Цей порядок визначений постановою Кабміну №509 від 13 травня 1996 року, якою на території України запроваджено порядок обчислення часу з переведенням щорічно годинникової стрілки:

в останню неділю березня о 3.00 – на 1 годину вперед;

в останню неділю жовтня о 4.00 - на 1 годину назад.

Переведення годинників на зимовий та літній час: бути чи не бути

Нагадаємо, що Верховна Рада кілька разів намагалася скасувати перехід на літній та зимовий час. Ще чотири роки тому — 3 березня 2021 року Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №4201, який передбачав відмову від щорічного сезонного переведення стрілок годинника та встановлення в Україні єдиного поясного часу. І хоч тоді ж було визначено, що цей законопроєкт розглядатимуть за прискореною процедурою, протягом трьох років до нього не могли повернутися.

В Україні скасують переведення часу з зимового на літній: Рада прийняла рішення

Лише 16 липня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201 «Про обчислення часу в Україні», який передбачає скасування переведення годинників на літній час та встановлення постійного зимового часу. Законопроєкт був направлений на підпис президенту, однак він його досі не підписав. Терміни для накладення вето президентом на цей законопроєкт також минули. Тому наразі остаточно невідомо, чи будемо ми переходити на літній час. Якщо законопроєкт так і не буде підписаний найближчими днями, то традиційне переведення часу відбудеться за звичною схемою.

Зазначимо, що не лише Україна, а й майже 70 країн світу, зокрема більшість країн Європи, переходять на літній та зимовий час двічі на рік. Водночас 135 країн світу або ніколи не використовували цю практику, або вже відмовилися від неї. Нещодавно Польща, яка наразі головує в ЄС, наголосила що під час свого головування ініціюватиме відмову від переходу на літній час в країнах Євросоюзу.

Навіщо переводять годинники?

Основна ідея переведення годинників – раціональніше використання світлового дня. Це дозволяє:

Оптимізувати робочі години відповідно до освітленості.

Зменшити витрати на опалення та електроенергію.

Полегшити адаптацію до природного циклу світлового дня.

Більшість сучасних електронних пристроїв – смартфони, ноутбуки, планшети – автоматично змінюють час. Проте механічні годинники та старі мобільні телефони доведеться налаштовувати вручну.

Історія літнього часу в Україні

Вперше годинники переводили у 1918 році в період Української Народної Республіки. Щорічне переведення часу впроваджено у 1981 році під час перебування України у складі СРСР. В незалежній Україні перехід на літній та зимовий час офіційно закріплено постановою Кабміну в 1996 році. Це роблять у вихідні, щоб був хоча б день на адаптацію до нового часу.