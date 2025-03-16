Хокейний матч «Кременчук» - «Крижинка» запам’ятався глядачам трьома бійками

Сьогодні, 16:41 Переглядів: 285

Сьогодні, 16 березня на льодовій арені СК «Айсберг» зустрілися молодіжні команди ХК «Кременчук» та ХК «Крижинка» (Київ). Кременчуцька команда програла з рахунком 0:5, втім глядачам матч найбільше запамятався трьома бійками хокеїстів.