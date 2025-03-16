Хокейний матч «Кременчук» - «Крижинка» запам’ятався глядачам трьома бійками

Сьогодні, 16 березня на льодовій арені СК «Айсберг» зустрілися молодіжні команди ХК «Кременчук» та ХК «Крижинка» (Київ). Кременчуцька команда програла з рахунком 0:5, втім глядачам матч найбільше запамятався трьома бійками хокеїстів.
Учора у четвертому матчі півфінальної серії плей-оф чемпіонату України з хокею «Кременчук» поступився київському «Соколу» з рахунком 1:3 (0:1, 0:0, 1:2) та не зміг оформити вихід у фінал.
П'ятий матч відбудеться завтра, 17 березня, у Києві.
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