Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У понеділок, 17 березня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 5.30 до 18.00

Технічне обслуговування електромереж

  • вул. Винахідниці Ющенко, 15/1;
  • вул. Левка Лук’яненка, 24-36;
  • вул. Сумська, 18-40Б.

З 8.00 до 17.00

Розчищення трас повітряних ліній

  • вул. Академіка Герасимовича, 29/16;
  • вул. Дніпровська, 1-28;
  • пров. Дніпровський, 7-18;
  • пров. Максима Рильського, 5-11;
  • пров. Олександра Олеся, 45;
  • вул. Університетська, 45;
  • вул. Військова, 18/56;
  • вул. В’ячеслава Чорновола, 19-45;
  • вул. Олеся Гончара, 32-63;
  • вул. Редутна, 41-92;
  • вул. Миколи Кучми, 62;
  • вул. Ботанічна, 1-20;
  • вул. Кільцева, 12-34;
  • вул. Кооперативна, 112А-127Б;
  • вул. Миколи Пирогова, 7-34/125;
  • вул. Івана Мазепи, 44;
  • вул. Майора Борищака, 19А;
  • вул. Академіка Герасимовича, 23/2;
  • вул. Василя Сліпака, 38-75А/18;
  • вул. Віталія Базилевського, 2-18;
  • пров. Максима Рильського, 1А-5А;
  • туп. Максима Рильського, 1-10;
  • пров. Спаський, 1-9А;
  • вул. Дмитра Демидюка, 27/26-42;
  • вул. Євгена Коновальця, 52-70;
  • пров. Прорізний, 17-37;
  • вул. Тараса Шевченка, 98/16, 100/15, 107/13.

Технічне обслуговування електромереж

  • пров. Господарський, 5-10А;
  • вул. Дружинницька, 1-33;
  • вул. Максима Кривоноса, 41/2-92;
  • вул. Нижня, 1-28;
  • вул. Господарська, 1-38;
  • пров. Композитора Вербицького, 3А, 5;
  • вул. Щаслива, 33;
  • вул. Івана Багряного, 3-21;
  • вул. Льва Орнштейна, 1/7, 3, 5, 8;
  • пров Шосейний, 8, 10;
  • вул. Академіка Герасимовича, 2-46;
  • пров. Алли Горської, 1, 2, 6-8;
  • вул. Василя Сліпака, 8-45А;
  • пров. Дніпровський, 1-6;
  • пров. Олександра Олеся, 13, 13/1;
  • пров. Сержанта Онопченка, 21-49;
  • вул. Енергетиків, 33-75.

Виконання договорів про приєднання

  • вул. Княгині Ольги, 3-10;
  • просп. Лесі Українки, 16-26;
  • вул. Володимира Великого, 28;
  • просп. Лесі Українки, 18, 24, 28;
  • вул. Княгині Ольги, 9;
  • вул. Молодіжна, 25.

Усунення скарг та за заявою споживачів

  • вул. Європейська, 83/18-87;
  • вул. Криворудна, 8-14;
  • вул. Переяславська, 83-120;
  • вул. Підгірна, 5-38;
  • вул. Піщана, 13-26;
  • пров. Піщаний, 5-27Б;
  • вул. Хорольська, 46/109, 53/111;
  • вул. Кавалерійська,1/56-11А;
  • вул. Олександріївська, 28-89;
  • пров. Шкільний, 18/5;
  • пров. Транспортний, 1-28.

З 8.00 до 20.00

Технічне обслуговування електромереж

  • пров. Веселий, 10;
  • вул. Івана Франка, 29 33;
  • вул. Перекопська, 40;
  • вул. Київська, 64-80, 121;
  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7;
  • с. Мала Кохнівка;
  • с. Потоки.

Проведення капітального ремонту електромереж

  • туп. Урожайний, 2;
  • просп. Полтавський, 277-281;
  • вул. Горліс-Горського, 3-10;
  • с. Мала Кохнівка;
  • с. Придніпрянське.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтаваобленерго відключення світла відключення електроенергії планові відключення
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