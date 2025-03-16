Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У понеділок, 17 березня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 5.30 до 18.00
Технічне обслуговування електромереж
- вул. Винахідниці Ющенко, 15/1;
- вул. Левка Лук’яненка, 24-36;
- вул. Сумська, 18-40Б.
З 8.00 до 17.00
Розчищення трас повітряних ліній
- вул. Академіка Герасимовича, 29/16;
- вул. Дніпровська, 1-28;
- пров. Дніпровський, 7-18;
- пров. Максима Рильського, 5-11;
- пров. Олександра Олеся, 45;
- вул. Університетська, 45;
- вул. Військова, 18/56;
- вул. В’ячеслава Чорновола, 19-45;
- вул. Олеся Гончара, 32-63;
- вул. Редутна, 41-92;
- вул. Миколи Кучми, 62;
- вул. Ботанічна, 1-20;
- вул. Кільцева, 12-34;
- вул. Кооперативна, 112А-127Б;
- вул. Миколи Пирогова, 7-34/125;
- вул. Івана Мазепи, 44;
- вул. Майора Борищака, 19А;
- вул. Академіка Герасимовича, 23/2;
- вул. Василя Сліпака, 38-75А/18;
- вул. Віталія Базилевського, 2-18;
- пров. Максима Рильського, 1А-5А;
- туп. Максима Рильського, 1-10;
- пров. Спаський, 1-9А;
- вул. Дмитра Демидюка, 27/26-42;
- вул. Євгена Коновальця, 52-70;
- пров. Прорізний, 17-37;
- вул. Тараса Шевченка, 98/16, 100/15, 107/13.
Технічне обслуговування електромереж
- пров. Господарський, 5-10А;
- вул. Дружинницька, 1-33;
- вул. Максима Кривоноса, 41/2-92;
- вул. Нижня, 1-28;
- вул. Господарська, 1-38;
- пров. Композитора Вербицького, 3А, 5;
- вул. Щаслива, 33;
- вул. Івана Багряного, 3-21;
- вул. Льва Орнштейна, 1/7, 3, 5, 8;
- пров Шосейний, 8, 10;
- вул. Академіка Герасимовича, 2-46;
- пров. Алли Горської, 1, 2, 6-8;
- вул. Василя Сліпака, 8-45А;
- пров. Дніпровський, 1-6;
- пров. Олександра Олеся, 13, 13/1;
- пров. Сержанта Онопченка, 21-49;
- вул. Енергетиків, 33-75.
Виконання договорів про приєднання
- вул. Княгині Ольги, 3-10;
- просп. Лесі Українки, 16-26;
- вул. Володимира Великого, 28;
- просп. Лесі Українки, 18, 24, 28;
- вул. Княгині Ольги, 9;
- вул. Молодіжна, 25.
Усунення скарг та за заявою споживачів
- вул. Європейська, 83/18-87;
- вул. Криворудна, 8-14;
- вул. Переяславська, 83-120;
- вул. Підгірна, 5-38;
- вул. Піщана, 13-26;
- пров. Піщаний, 5-27Б;
- вул. Хорольська, 46/109, 53/111;
- вул. Кавалерійська,1/56-11А;
- вул. Олександріївська, 28-89;
- пров. Шкільний, 18/5;
- пров. Транспортний, 1-28.
З 8.00 до 20.00
Технічне обслуговування електромереж
- пров. Веселий, 10;
- вул. Івана Франка, 29 33;
- вул. Перекопська, 40;
- вул. Київська, 64-80, 121;
- вул. Ярова, 1, 3, 5, 7;
- с. Мала Кохнівка;
- с. Потоки.
Проведення капітального ремонту електромереж
- туп. Урожайний, 2;
- просп. Полтавський, 277-281;
- вул. Горліс-Горського, 3-10;
- с. Мала Кохнівка;
- с. Придніпрянське.