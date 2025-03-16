За тиждень російська армія випустила по Україні понад 1020 БпЛА, майже 1360 авіабомб та більше десятка ракет

Сьогодні, 14:41 Переглядів: 134

За тиждень країна-агресор РФ випустила по Україні понад 1020 ударних БпЛА, майже 1360 керованих авіабомб та більше десятка ракет різних типів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

— Сотні обстрілів наших міст та громад за цей тиждень: Чернігівщина, Херсонщина, Донеччина, Харківщина, Дніпровщина, Одещина, Полтавщина, Київщина, Миколаївщина, Запоріжжя та Сумщина. Росіяни запустили понад 1020 ударних дронів, майже 1360 керованих авіаційних бомб і більше 10 ракет різних типів, — написав він.

Президент підкреслив, що так точно не вчиняють ті, хто хоче якнайскорішого завершення війни.

— Так точно не вчиняють ті, хто хоче якнайскорішого завершення війни. Тому ми маємо спільно тиснути на Росію, щоб змусити завершити агресію. Потрібні рішучі заходи, зокрема санкції, які слід не лише зберігати, а й постійно посилювати. Україна, Європа, Америка та всі у світі, хто хоче миру, — разом ми можемо забезпечити справедливий і довготривалий мир, - наголосив Володимир Зеленський.

Як повідомляв сьогодні вранці «Кременчуцький Телеграф» у ніч на 16 березня російські війська атакували Україну 90 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. Станом на 9.00 було підтверджено збиття 47-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. Водночас 33 ворожих безпілотники-імітатори були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

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Нагадаємо, учора ввечері ми писали, що у Кременчуцькому районі чули вибухи. Про це нам повідомили читачі. Вірогідно працювала ППО.

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