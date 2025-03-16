За тиждень російська армія випустила по Україні понад 1020 БпЛА, майже 1360 авіабомб та більше десятка ракет

Серед постраждалих від російських ударів регіонів Президент України Володимир Зеленський назвав і Полтавщину
За тиждень країна-агресор РФ випустила по Україні понад 1020 ударних БпЛА, майже 1360 керованих авіабомб та більше десятка ракет різних типів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.
Президент підкреслив, що так точно не вчиняють ті, хто хоче якнайскорішого завершення війни.
Як повідомляв сьогодні вранці «Кременчуцький Телеграф» у ніч на 16 березня російські війська атакували Україну 90 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. Станом на 9.00 було підтверджено збиття 47-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. Водночас 33 ворожих безпілотники-імітатори були локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Російська армія атакує Україну новим типом дронів: замість вибухівки вони несуть спеціальну лінзу
Нагадаємо, учора ввечері ми писали, що у Кременчуцькому районі чули вибухи. Про це нам повідомили читачі. Вірогідно працювала ППО.
У лютому росіяни зменшили кількість ракетних ударів по Україні, але використали рекордну кількість дронів
Нещодавно «Кременчуцький Телеграф» писав, що у лютому 2025 року було помічено зниження кількості російських ракетних ударів по Україні — як масованих, так і одиночних. Загалом російські війська застосували 99 ракет різного типу та призначення. А ось що стосується використання інших засобів ураження, дронів та баражуючих боєприпасів — тут армія країни-агресора пішла на рекорд.
Ми зробили репортаж у військово-історичному музеї Кременчука, що працює на базі Вищого професійного училища № 7. У музеї з’явилися нові «артефакти» — підбиті українськими захисниками безпілотники з Харківщини привіз до музею волонтер Олег Биков. Керівник музею Володимир Поляков наголосив, що це «не маленька „пташка“, і вона вбиває».
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