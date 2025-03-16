На Полтавщині працює 44 бригади надання соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства

Сьогодні, 13:42 Переглядів: 169

У 2024 році вони надали допомогу понад 2,5 тисяч постраждалим

Домашнє насильство — проблема, яка часто залишається прихованою. Багато людей не звертаються за допомогою через страх, суспільний осуд або фізичні перешкоди. Саме тому важливо, щоб підтримка була доступною.

Про це написав у своєму Телеграм-каналі т. в. о. Насчальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

Він зазначив, що на Полтавщині працює мережа мобільних бригад соціально-психологічної допомоги. 44 команди фахівців торік надали допомогу понад 2,5 тисячі людей.

— Завдяки державній підтримці ще 8 громад отримали фінансування для забезпечення спеціалізованими автомобілями, які дозволять бригадам швидше реагувати на виклики. Перші чотири автівки вже виїхали для роботи у Пирятинській, Лубенській, Котелевській та Білицькій громадах. Від початку року вони здійснили 43 виїзди та допомогли 75 людям, — повідомив Володимир Когут.

Контакти мобільних бригад у громадах:

Пирятинська: (05358) 3 26 54, (068) 936 46 52;

Лубенська: (05361) 71 1 45;

Білицька: (095) 375 23 53;

Котелевська: (096) 124 68 62.

— Доступна також інтерактивна карта центрів допомоги. Якщо ви або ваші знайомі постраждали від насильства — звертайтеся. Допомога поруч, — додав очільник Полтавської ОВА. — додав очільник Полтавської ОВА.

Нагадаємо, нещодавно «Кременчуцький Телеграф» писав, що за минулий рік у Кременчуці правоохоронці винесли 498 заборонних приписів щодо кривдників, які вчиняли домашнє насильство. А упродовж 2024 року патрульні склали 450 матеріалів за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (вчинення домашнього насильства).

Загалом же минулого року у Кременчуцькому районі поліціянти здійснили 1768 виїздів на виклики громадян про вчинення домашнього насильства. З них підтвердилось 1116 випадків — це 74%.

Ми також писали, що у Кременчуці діють кризові кімнати, де можуть певний час жити жертви домашнього насильства.