На Полтавщині працює 44 бригади надання соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства

Домашнє насильство — проблема, яка часто залишається прихованою. Багато людей не звертаються за допомогою через страх, суспільний осуд або фізичні перешкоди. Саме тому важливо, щоб підтримка була доступною.
Про це написав у своєму Телеграм-каналі т. в. о. Насчальника Полтавської ОВА Володимир Когут.
Він зазначив, що на Полтавщині працює мережа мобільних бригад соціально-психологічної допомоги. 44 команди фахівців торік надали допомогу понад 2,5 тисячі людей.
Контакти мобільних бригад у громадах:
Нагадаємо, нещодавно «Кременчуцький Телеграф» писав, що за минулий рік у Кременчуці правоохоронці винесли 498 заборонних приписів щодо кривдників, які вчиняли домашнє насильство. А упродовж 2024 року патрульні склали 450 матеріалів за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (вчинення домашнього насильства).
Загалом же минулого року у Кременчуцькому районі поліціянти здійснили 1768 виїздів на виклики громадян про вчинення домашнього насильства. З них підтвердилось 1116 випадків — це 74%.
Ми також писали, що у Кременчуці діють кризові кімнати, де можуть певний час жити жертви домашнього насильства.
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