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Торт з грушею, горіхами та родзинками

Сьогодні, 12:37 Переглядів: 58

 

Інгредієнти:

3 груші, очищені і нарізані (або яблука)

1 упаковка тіста філо (приблизно 250 г)

2 столові ложки рослинної олії (для змазування)

75 г родзинок

75 г суміші горіхів (волоські, мигдаль, кешью)

3 яйця

300 мл води

1 ч. л. кориці

2 ст. л. цукрової пудри (для посипання)

  • Очистіть і наріжте груші. Відкласти в сторону.
  • Родзинки замочити в окропі приблизно на 10 хвилин, щоб розм’якшити. Процідіть і відставте.
  • Крупно наріжте волоські горіхи, мигдаль і кешью і відкладіть.
  • Розігрійте духовку до 180°C (356°F). Розкладіть лист тіста філо і злегка змастіть його рослинним маслом. Повторіть цей процес, поклавши 5-6 листів тіста філо один на одного, змастивши кожен лист олією.
  • Рівномірно розподіліть нарізані груші (або яблука) на листкове тісто. Зверху груші посипати розм’якшеним родзинками і подрібненими горіхами.
  • Для додання смаку посипте фрукти і горіхи 1 ч. л. кориці.
  • Акуратно розкачайте тісто з начинкою в поліно, підгорнувши боки, щоб начинка не витікала. Викласти розкачане тісто на деко, застелене пергаментним папером.
  • У маленькій мисці збийте 3 яйця та 300 мл води, щоб зробити яєчну глазур. Змастіть верх тіста філо яєчною глазур’ю, щоб надати йому гарного золотистого кольору під час випікання.
  • Випікайте тісто в попередньо розігрітій до 180°C духовці протягом 45-50 хвилин, або поки тісто не стане золотистим і хрустким.
  • Після випічки вийміть пиріг з духовки і дайте йому трохи охолонути. Перед подачею зверху посипати цукровою пудрою.
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Автор: Мирослава Українська
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