Торт з грушею, горіхами та родзинками

Інгредієнти:
3 груші, очищені і нарізані (або яблука)
1 упаковка тіста філо (приблизно 250 г)
2 столові ложки рослинної олії (для змазування)
75 г родзинок
75 г суміші горіхів (волоські, мигдаль, кешью)
3 яйця
300 мл води
1 ч. л. кориці
2 ст. л. цукрової пудри (для посипання)
- Очистіть і наріжте груші. Відкласти в сторону.
- Родзинки замочити в окропі приблизно на 10 хвилин, щоб розм’якшити. Процідіть і відставте.
- Крупно наріжте волоські горіхи, мигдаль і кешью і відкладіть.
- Розігрійте духовку до 180°C (356°F). Розкладіть лист тіста філо і злегка змастіть його рослинним маслом. Повторіть цей процес, поклавши 5-6 листів тіста філо один на одного, змастивши кожен лист олією.
- Рівномірно розподіліть нарізані груші (або яблука) на листкове тісто. Зверху груші посипати розм’якшеним родзинками і подрібненими горіхами.
- Для додання смаку посипте фрукти і горіхи 1 ч. л. кориці.
- Акуратно розкачайте тісто з начинкою в поліно, підгорнувши боки, щоб начинка не витікала. Викласти розкачане тісто на деко, застелене пергаментним папером.
- У маленькій мисці збийте 3 яйця та 300 мл води, щоб зробити яєчну глазур. Змастіть верх тіста філо яєчною глазур’ю, щоб надати йому гарного золотистого кольору під час випікання.
- Випікайте тісто в попередньо розігрітій до 180°C духовці протягом 45-50 хвилин, або поки тісто не стане золотистим і хрустким.
- Після випічки вийміть пиріг з духовки і дайте йому трохи охолонути. Перед подачею зверху посипати цукровою пудрою.
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