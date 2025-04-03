Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У п'ятницю, 4 квітня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пров. Північний, 1А-26
пров. Робітничий, 25, 26/10, 27
пров. Сиваський, 4-30/4
пров. Токарний, 19А, 24, 26/14
вул. Зарічна, 6, 12, 16
вул. Кагамлицька, 21/22-66
вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7
вул. Юрія Руфа, 169.
пр. Луговий, 4, 8, 12
вул. Каховська, 47
вул. Кооперативна, 1А
вул. Лугова, 38-52
вул. Раїси Кириченко, 101-108
вул. Юрія Кондратюка, 82.
б-р Автокразівський, 65-85
пров. Алли Горської, 1, 2, 6-8
пров. Вербицького Композитора, 1
пров. Вербицького Композитора, 2Б-16
пров. Вербицького Композитора, 3А-5
пров. Віталія Базилевського, 2-18
пров. Господарський, 3-10А
пров. Дніпровський, 1-6
пров. Дніпровський, 7-18
пров. Жовтнева (Олександра Олеся), 13, 13/1
пров. Марії Примаченко, 2-25
пров. Новогеоргіївський, 10А
пров. Олександра Олеся, 45
пров. Парковий, 2Б, 18/2-20/2
пров. Південний, 1/29-26
пров. Сержанта Онопченка, 21-49
пров. Спаський, 1-9А
пров. Силікатний, 1-18
пров. Столярний, 1-22
пров. Транспортний, 1-28
пров. Тихий, 1-8
пров. Шкільний, 18/5
пров. Шосейний, 8-10
туп. Максима Рильського, 1-10
туп. Миколи Сціборського, 7
вул. Академіка Герасимовича, 2-46
вул. Академіка Герасимовича, 23/2, 29/16
вул. Антона Чехова, 32/8-54
вул. Басейна, 4-26/93
вул. Батуринська, 1-21
вул. Богдана Хмельницького, 20А, 24
вул. Василя Сліпака, 8-45А
вул. Василя Сліпака, 38-75А/18
вул. Віталія Базилевського, 2-18
вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А
вул. Давида Кострова, 2/37
вул. Давида Кострова, 44-71
вул. Деповська, 62-100
вул. Дніпровська, 1-28
вул. Дружинницька, 1-33
вул. Господарська, 1-38
вул. Івана Багряного, 1/39
вул. Івана Багряного, 3-21
вул. Івана Багряного, 33/15-64
вул. Івана Дзюби, 3-36
вул. Євгена Коновальця, 5/1-15/8
вул. Катерини Білокур, 18-65
вул. Кавалерійська, 1/56-11А
вул. Капітана Мовчана, 1-26
вул. Київська, 64-121
вул. Космічна, 3-20
вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30
вул. Льва Орнштейна, 1/7-8
вул. Льва Орнштейна, 31/20-70
вул. Максима Кривоноса, 20/1-25
вул. Максима Кривоноса, 26-40
вул. Максима Кривоноса, 41/2-92
вул. М.Кучми, 65-94
вул. Миру, 4А
вул. Недогарська, 3
вул. Нижня, 1-28
вул. Нова, 2/1-14/16
вул. Новоіванівська, 17А-38
вул. Олександріївська, 28-89
вул. Паризька, 2/32-12
вул. Паризька, 14/35
вул. Паризька, 22/8-58
вул. Правобережна, 42А-57/2
вул. Рєпіна, 1/30-20/26
вул. Рєпіна, 2/26-8
вул. Рєпіна, 45/6-86
вул. Республіканська, 93, 93А
вул. Республіканська, 134А-201
вул. Силікатна, 1/19-15
вул. Шістдесятників, 4А-15
вул. Щаслива, 2-40
вул. Щаслива, 33
вул. Ярова, 1-7
вул. Ярмаркова, 2/5-20
пров. Черкаський, 3-16
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське.
просп. Полтавський
просп. Полтавський, 277/2-281
туп. Урожайний, 2
вул. Горліса-Горського, 3-10
вул. Київська, 64-121
вул. Ярова, 1-7
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське.
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