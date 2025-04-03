Освітяни з Горішніх Плавнів відвідали Фінляндію у складі української делегації

Вчора, 21:02 Переглядів: 129 Партнерський проєкт

У лютому делегація освітянок з Горішніх Плавнів відвідала Фінляндію, де вивчала систему освіти: від індивідуальних навчальних планів до повної свободи в дитсадках. Вони розповіли, чому фінська модель вважається однією з найкращих у світі

Заступниця міського голови Надія Угнічева, керівниця Центру професійного розвитку педагогічних працівників Ірина Горобченко, директорка школи № 5 Алла Тузікова, головна спеціалістка міського відділу освіти Любов Павленко у другій половині лютого відвідали Фінляндію у складі делегації із 50 освітян України. Серед них представники Львівської, Харківської, Київської, Полтавської, Івано-Франківської областей. Учасники делегації — педагоги дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, методисти, керівники освітніх установ, управлінці. У рамках візиту гості побували у столиці — Гельсінкі та місті Мікеллі за 220 км від неї.

Як зазначила Надія Угнічева, у численних рейтингах освітня система цієї північної країни визнана однією з найкращих у світі — усе завдяки інноваційним підходам, довірі до педагогів, гармонійному поєднанню традиційності та новаторства.

«Учасники поїздки долучилися до унікального семінару «Подорож до таємниці успіху фінської освіти: традиції та інновації». Захід був покликаний сприяти професійному зростанню педагогів через ознайомлення з ключовими принципами та інноваціями фінської освіти. Цей семінар є дуже важливим для інтеграції найкращих практик, що сприятиме формуванню в Україні сучасного, гармонійного та інклюзивного освітнього середовища», — підкреслила учасниця поїздки.

Вона акцентувала на принципах фінської освіти. За словами Надії Угнічевої, у Фінляндії не лише освіта є безкоштовною, але й усе, що пов’язане з навчальним процесом: підручники, канцелярські товари та інші матеріали для навчання, екскурсії та шкільні поїздки, харчування, шкільний транспорт. Окрім того, будь-який збір коштів з батьків заборонений. Ще один принцип фінської освіти — індивідуальний підхід. Для кожного учня створюється окремий навчальний план, починаючи від підбору підручників і закінчуючи переліком завдань для розв’язання на уроці та вдома.

«Практичність — головне правило викладання. Дітей у школі навчають здебільшого тому, що їм знадобиться у житті. Змалку фіни знають, як зорієнтуватися на місцевості, як порахувати відсоток від податку, створити резюме в інтернеті, контролювати банківський рахунок. Також у фінських школах немає такого явища, як іспит. Чи проводити періодичні і самостійні роботи, вирішує вчитель, — розповіла Надія Угнічева. — Загальний контроль знань проводиться лише після закінчення школи, але й до нього школярів зумисне не готують, а результати контролю не є такими вже й важливими, головне — підготувати людину не до іспиту, а до життя».

Як наголосила співрозмовниця, у фінських загальноосвітніх школах немає державних іспитів. Натомість все оцінювання проводиться вчителями. Оцінка знань відбувається не тільки в кінці семестрів, а й протягом усього навчального року. Учителі регулярно дають відгуки та допомагають учням помітити свої сильні сторони та проблеми. Успішність учнів оцінюють різними способами, зокрема, за допомогою іспитів, класної роботи та участі у класних заходах. Учні також самостійно оцінюють свої знання. Батьки або опікуни регулярно отримують інформацію про успіхи своїх дітей. Школярі отримують шкільний табель не рідше одного разу на навчальний рік. У молодших класах оцінювання проводиться в письмовій формі і має описовий характер. Не пізніше, ніж у четвертому класі оцінка є числовою. Вживається шкала від чотирьох до десяти.

Ще один із важливих принципів фінської освіти — довіра до учнів. Вважається, що учень сам може обрати, що для нього корисніше, пояснила Надія Угнічева. Якщо на уроці вмикають документальний фільм, а дитині він нецікавий, школяр може замість перегляду стрічки читати книгу.

«Фіни вважають, що основна роль школи — навчити дитину самостійності. Замість того, щоб змушувати зубрити формули, вчителі показують, як ефективно використовувати довідники, інтернет тощо для розв'язання їхніх проблем», — зазначила Надія Угнічева.

У шкільних закладах немає вимог щодо встановленої форми одягу, діти можуть приходити навіть у піжамі.

«Фінські діти практично не отримують домашніх завдань. Батькам замість навчання вдома рекомендують зводити дітей у музей, галерею, на пікнік, у басейн тощо», — зауважила співрозмовниця.

За словами Надії Угнічевої, гостей з України приємно вразила центральна бібліотека в Гельсінкі з короткою назвою Oodi («Ода»). Простір закладу є багатофункціональним, це не лише книгосховище, а й публічний простір, місце для зустрічей жителів міста. На першому поверсі — просторий хол, кав’ярня, ресторан, кінотеатр. На другому поверсі створено простори для навчання та творчості, ігрові кімнати, класи для вивчення мов, майстерні тощо. На третьому поверсі — полиці зі 100 тис. книжок. Також учасники візиту відвідали в Гельсінкі заклад вищої освіти, де їм показали п’єсу англійською мовою «Доглядач маяка», яка, за словами Надії Угнічевої, містила музику, пісні, танці та спонукала до роздумів про пошук свого місця та зобов’язання.

Професія доглядача маяків у Фінляндії повністю зникла за короткий час у другій половині XX століття, коли на зміну людям прийшли технології.

«Акторами були молодь і діти різних національностей. Ми були вражені атмосферою добра, яка панувала в залі. Загалом із перших хвилин перебування у Фінляндії ми відчули теплоту та гостинність колег», — наголосила учасниця поїздки.

Як розповіла Ірина Горобченко, шкільне навчання у Фінляндії починається, коли дитині виповнюється сім років, і триває дев’ять років. Попередньо всі шестирічні діти отримують річну дошкільну освіту. Учні зазвичай ходять у найближчу до свого дому школу. Школи та вчителі мають значну автономію у прийнятті рішень щодо того, як організувати шкільне життя. Майже всі школи є державними. У Фінляндії є вкрай невелика кількість приватних шкіл. З погляду учнів, немає різниці між державними та приватними школами, оскільки вони відрізняються лише адміністративно.

У системі початкової та неповної середньої освіти існує 18 обов’язкових предметів. У першому і другому класах викладається по дев’ять предметів, а у старших кількість збільшується. Те, в якому класі викладаються окремі предмети і які предмети можуть вивчатися як факультативні заняття, залежить від школи. У 1-6 класах більшість предметів викладає один і той же класний керівник, а у 7-9 класах кожен предмет викладає профільний вчитель. Ірина Горобченко вказала, що на додаток до окремих шкільних предметів учні засвоюють більш широкі навички та трансверсальні компетенції (актуальні практичні знання, необхідні в різних професійних ситуаціях). Ці компетенції вважаються важливими темами в сучасному суспільстві та для майбутнього життя учнів. Фінські учні мають коротші, ніж в Україні, шкільні дні, підкреслила Ірина Горобченко.

Їхня тривалість взагалі є однією з найнижчих у світі. Навчальний рік складається зі 190 робочих днів, починається в середині серпня і закінчується в кінці травня. Він розділений на осінній та весняний семестри. Літні канікули тривають близько десяти тижнів. Крім того, передбачені осінні, різдвяні та весняні канікули. Мінімальна кількість уроків на тиждень варіюється від 20 до 30. Факультативні предмети можуть збільшувати кількість уроків. Кількість домашніх завдань невелика в порівнянні з іншими країнами.

Усі учні, підкреслила Ірина Горобченко, мають право на індивідуальне супроводження та підтримку в процесі навчання. Така підтримка може охоплювати, зокрема, модифіковані навчальні матеріали, додаткове навчання або підтримку особливих потреб учня. У кожній школі є вчитель спеціальної освіти. Приватні уроки після закінчення навчального дня — це рідкість. Другорічники у Фінляндії також рідкість. Тільки 0,3% учнів залишаються на другий рік.

«Муніципалітети несуть відповідальність за організацію дошкільної, початкової та неповної середньої освіти. Вони мають велику автономію і можуть самостійно вирішувати, як організувати шкільне навчання в їхньому районі, за умови, що вони дотримуються закону та нормативних актів. Через це існують відмінності між школами. Учителі також користуються високим рівнем автономії. Вони можуть самостійно вибирати свої методи навчання та матеріали, які вони використовують», — підсумувала Ірина Горобченко.

Ще одна учасниця поїздки, Алла Тузікова, звернула увагу на практичну відсутність у фінських школах суворих вимог до зовнішнього вигляду та поведінки.

«Діти ходять по школі у шкарпетках або тапочках. Чоботи стоять не поруч правий із лівим рівнесенько, а абияк. У класі на підлозі можуть лежати куртки, хоча в коридорі є для цього гачки. Хтось сидить в куртці, хтось із рюкзаком на плечах. Або учні початкових класів виходять під час уроку в коридор. Бо їм у класі надто шумно, і вони повернуться, коли виконають завдання. Стіни класів прозорі, тому вчитель бачить, як діти, що вийшли, працюють», — розповіла Алла Тузікова.

Вона також відзначила гнучкий підхід до перевірки знань.

«Якщо хтось із учнів не дописав контрольну, йому дозволять зробити це вдома. Якщо один учень вміє розв’язувати складні задачі, а другий — ні, то наступного разу на контрольній той, хто вміє, отримає складні задачі, а той, хто ні — легші. Але розв’яжуть задачі обидва. І обидва будуть молодці», — зауважила співрозмовниця.

Поряд із цим Алла Тузікова розповіла про систему призначення керівництва у школах.

«Директор обирається колективом закладу на необмежений термін. Якщо педагогічний колектив задоволений роботою свого керівника, то він буде працювати до того часу, поки сам не прийме рішення про припинення своєї діяльності. Вражають демократичні, довірливі стосунки між адміністрацією школи й колективом, між учителями та учнями», — наголосила учасниця поїздки.

Любов Павленко розповіла про систему дошкільної освіти у Фінляндії. Вона є обов’язковою для дітей віком від шести років і триває один рік. Надається як у школах, так і в центрах дошкільної освіти, які іноді називаються денними центрами догляду за дітьми або дитячими садками. За словами учасниці поїздки, заняття в дошкільних закладах тривають чотири години на день. Канікули проходять за тим же планом, що

і в загальноосвітніх школах.

«У дошкільному навчальному закладі розвивають навички навчання через гру і веселощі. Відпустка матері по догляду за дитиною триває до досягнення дитиною дев’яти місяців. І з цього часу дитина вже може відвідувати дитячий садок. Дитсадки одноповерхові, розраховані на невелику кількість вихованців — від 60 до 100 осіб. Наповнюваність у групах раннього віку (до трьох років) — до 12 дітей, у старших групах — до 20 дітей. Фінансуються дитячі садки з місцевого бюджету. Вони бувають муніципальні, приватні та сімейні. Діти відвідують дитсадки з дев’яти місяців до шести років. Але переважно дітей віддають у дитячі садки у півтора-два роки», — зазначила Любов Павленко.

За її словами, на відміну від шкільного навчання відвідування дитячих садків платне. Мінімальна плата становить 27 євро на місяць, максимальна — 220-260 євро. Для дітей із малозабезпечених сімей у дошкільних закладах передбачається кілька безкоштовних місць. Крім того, в деяких випадках батьки мають право на пільгу в оплаті. Розмір плати залежить і від часу перебування дитини. Дитячі садки у Фінляндії — з різним режимом роботи, включаючи цілодобові сім днів на тиждень. Стандартний режим роботи дитсадків — з 6.00-6.30 до 17.00-17.45. Є дитсадки змішаного типу, куди приймають як здорових дітей, так і дітей з особливими потребами.

«Завдання вихователів — догляд за дітьми, а найголовніша вимога до дошкільного закладу — створення сприятливої атмосфери і різноманітності у навчанні. Фінська дошкільна освіта не має єдиної програми, але базується на таких основних принципах: любов, повага, свобода дій, яка дається і дітям, і вихователям, — наголосила Любов Павленко. — Протягом дня діти займаються музикою, спортом, плавають в басейні, ліплять з пластиліну, глини тощо. Особлива увага приділяється груповим формам роботи, а також розвитку навичок налагодження контактів з оточуючими. Діти вчаться правильно взаємодіяти з людьми, виявляти до них повагу, вибачатись, дякувати, допомагати, співчувати».

Як зауважила учасниця поїздки, педагоги в дошкільних закладах надають дітям повну свободу: не забороняють сидіти в калюжах, ходити по багнюці, гратися мокрим піском. У дитячих садках обладнані місця для миття одягу, взуття та спеціальні сушарки.

«Діти гуляють за будь-якої погоди — сонце, вітер, мороз, дощ. Тривалість прогулянки — від півтори до чотирьох годин. Популярний одяг — теплі комбінезони, гумові штани на лямках, гумові чоботи. Перед виходом на вулицю — походи за межі дитсадка — вихованці надягають світловідбивні жилети. Зміцненню, збереженню здоров’я дітлахів приділяють величезну увагу. У дошкільних закладах діти вже у три роки самостійно вибирають для себе їжу, — розповіла Любов Павленко. — А заняття в дошкільних закладах проходять цікаво, часто з творчим підходом, при цьому заохочується ініціатива самого малюка».

Учасниці візиту висловлюють вдячність очільнику громади Дмитру Бикову за сприяння в організації візиту.

«Ми мали змогу на власні очі побачити фінське освітнє диво, де держава зробила вчительську професію дуже престижною», — наголосила Надія Угнічева.

Вона підкреслила, що у Фінляндії вчителі мають високий соціальний статус, а на педагогічні спеціальності — великий конкурс, зараховують тільки одного кандидата з десяти.

«Фінські педагоги щиро вважають: щасливі діти навчаються краще. Ми готові поширювати цей досвід, ділитися ним із колегами, щоб наші освітні заклади стали по-справжньому кращими. Ця подорож надихає впроваджувати зміни, будувати довірливі відносини з дітьми та формувати майбутнє освіти», — підсумувала Надія Угнічева.