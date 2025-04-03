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У 2025 році в Кременчуці планують відремонтувати до 140 тисяч квадратних метрів доріг

Вчора, 22:00 Переглядів: 125

 

КП «Шляхове ремонтно-будівельне управління» має велику потребу в працівниках, адже більшість вже захищає Україну

Цього року у Кременчуцькій громаді планують збільшити обсяги виконання дорожніх ремонтів. Про це стало відомо сьогодні, 3 квітня, на засіданні постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю, енергозбереження, транспорту та зв’язку. На комісії було розглянуто питання щодо проведення планових ремонтів на об’єктах дорожнього господарства. Про це повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради.

На сьогоднішні у Кременчуцькій територіальній громаді потребують ремонту 880 тисяч квадратних метрів автошляхів. Минулого року силами КП «Шляхове ремонтно-будівельне управління» було відновлено дорожнє покриття на 100 тисячах квадратних метрів. У 2025 році новий асфальт у Кременчуці планують укласти на площі 120-140 тисяч квадратних метрів.

Цього року також проводитиметься робота з профілювання ґрунтових доріг у Кременчуці. Вони вже розпочаті в районі Полтавського шляхопроводу, на Ревівці та Петрівці. Підсипку доріг із м’яким покриттям виконують відфрезерованим асфальтом, який зніматимуть з пошкоджених ділянок автошляхів, де проводитиметься поточний дорожній ремонт.

У пресслужбі зазначають, що нині у шляхобудівельного управління, як і в інших комунальних підприємствах, є велика потреба в працівниках, адже більшість вже захищають Україну. 

— КП «Шляхове ремонтно-будівельне управління» буде спрямовувати максимальну кількість техніки та бригад шляховиків, щоб виконати усі заплановані ремонти, — йдеться в повідомленні.

 

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що на Полтавщині стартував сезон ремонту місцевих доріг. У Кременчуцькому районі чотири громади уклали договори про співфінансування заходів з експлуатаційного утримання місцевих доріг.

Ми також повідомляли, що цьогоріч на ремонт та утримання доріг, що знаходяться на балансі у Полтавській області, планують виділити 254 мільйони гривень

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: Кременчук ремонт дорог депутатська комісія
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