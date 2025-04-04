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У Кременчуці в рамках Програми відновлення України планують провести реконструкцію приміщень для інсультного центру

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 106

 

Проєкт реалізується Міністерством розвитку громад та територій України за підтримки Європейського інвестиційного банку і передбачає витрати на суму 14,2 млн грн

Протягом 31 березня - 1 квітня тривали засідання Експертної робочої групи з погодження проєктів, які претендують на фінансування у межах Програми відновлення України III. Ці проєкти реалізуються Міністерством розвитку громад та територій України за підтримки Європейського інвестиційного банку.

За результатами засідань було відібрано ще один проєкт Кременчуцької міської територіальної громади на суму 14,2 мільйони гривень за напрямом реконструкція медичних закладів. Йдеться про реконструкцію приміщень для створення інсультного центру з нейрохірургічними ліжками будівлі КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька».

Про це повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради.

Зазначається, що кошти на реалізацію проєкту надійдуть у вигляді субвенції з державного бюджету у межах Програми відновлення України ІІІ. Проєкт фінансуватиметься відповідно до Фінансової угоди «Програма відновлення України ІІІ» між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Нагадаємо, у лютому ми писали про виділення зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади понад 3 млн грн департаменту охорони здоров’я. Частина цих коштів була призначена для лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» на обслуговування генераторів та альтернативних джерел енергії, оснащення новостворених експертних команд, які працюватимуть замість розформованого МСЕК, а також погашення заборгованості за послуги охорони, що здійснює муніципальна варта.

У січні ми писали про виділення зі Стабілізаційного фонду понад 14 млн грн для департаменту охорони здоров’я, більша частина яких була призначена для лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» на капітальний ремонт та термомодернізацію фасаду, ремонт покрівлі, реконструкцію входів до консультативного центру, реконструкцію 1-го поверху інфекційного відділення (встановлення парового утилізатора) та придбання паливно-мастильних матеріалів для генераторів.

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Автор: Віктор Крук
Теги: лікарня Кременчуцька інсульт відділення реконструкція
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