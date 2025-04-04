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Патрульна поліція у Кременчуці проводить весняний огляд доріг, вулиць та залізничних переїздів

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 72

 

Комісійне обстеження триватиме до 2-го травня

З 24 березня на території обслуговування батальйону патрульної поліції міста Кременчука інспектори відділення безпеки дорожнього руху розпочали весняний комісійний огляд автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів. Комісійне обстеження триватиме до 2-го травня. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

Перевірка визначить необхідний обсяг ремонтних робіт та необхідні заходи з ліквідації недоліків в експлуатаційному утриманні вулично-дорожньої мережі. Комісія фіксуватиме ямковість, осідання, колійність проїзної частини, узбіччя, тротуарів, видимість технічних засобів організації руху, розмітки та справність вуличного освітлення.

Особливу увагу у ході обстеження приділяється:

  • наявності технічних засобів організації дорожнього руху в місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод та в місцях автоматичної фіксації порушень ПДР;
  • наявності освітлення та утримання нерегульованих пішохідних переходів;
  • ділянок, що прилягають до територій дитячих та навчальних закладів.

Всі недоліки інспектори фіксують у відповідних актах.

У п’яних водіїв в Польщі за рік конфіскували 7,6 тисячі автівок, а Латвія передає Україні чергову партію таких автомобілів

Нагадаємо, учора, 3 квітня, інспектори патрульної поліції зупинили у Кременчуці на вулиці Київській автомобіль Samsung SM5, за кермом якого перебував 21-річний водій. Під час перевірки документів з’ясувалося, що громадянин не має посвідчення водія відповідної категорії та реєстраційного документа на транспортний засіб, а у водія були помітні ознаки наркотичного сп’яніння. Під час поверхневої перевірки у нього виявили предмет для вживання наркотичних речовин із залишками невідомої темної речовини, ймовірно, наркотичного походження.

Ми повідомляли, що 2 квітня екіпаж патрульних зупинив автомобіль Opel на вулиці Молодіжній за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів з’ясувалося, що водій раніше притягався до відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння та не має права керування транспортним засобом. Під час складання адміністративних матеріалів у водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав 2,63 проміле, що майже в 12 разів перевищує допустиму норму.

У січні «Кременчуцький Телеграф» повідомляв, що за 2024 рік на Полтавщині сталися 2119 аварій за участі нетверезих водіїв

Нещодавно ми писали, що у ніч на 24 березня на блокпосту в Кременчуці патрульні зупинили автомобіль Mitsubishi Eclipse Cross під керуванням 40-річного чоловіка. Під час перевірки з’ясувалося, що водій не мав при собі ані посвідчення відповідної категорії, ані реєстраційних документів на авто. А під час складання адміністративних матеріалів у водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Тест на Драгер показав 2.61 проміле, що у 13 разів перевищує допустимий рівень.

11 березня ми писали, що у Кременчуці вночі на вулиці Республіканській патрульні зупинили нетверезу 33-річну водійку, яка не мала права керування автомобілем. Під час спілкування патрульні помітили у водійки ознаки алкогольного сп’яніння, проте та відмовилася від проходження огляду. За ці правопорушення на жінку склали адмінпротоколи за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння або відмова від огляду) та ч. 1 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом без відповідного посвідчення).

У лютому в Кременчуці патрульні зупинили водійку, у якої вміст алкоголю в крові у 8 разів перевищував допустимий рівень.

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Автор: Віктор Крук
Теги: патрульна поліція дороги дорожні знаки дорожнє покриття
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