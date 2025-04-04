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На Полтавщині жінка отримала вирок за публікацію розміщень ТЦК в Telegram-чат

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 0

Суд визнав її винною за перешкоджання законній діяльності ЗСУ (ч. 1 ст. 114-1 КК України)

Миргородський міськрайонний суд виніс вирок мешканці Сумщини, яка в тематичному чаті Telegram-каналу повідомляла про розташування груп оповіщення територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це повідомили у Полтавському обласному ТЦК та СП 3 квітня. 

За даними слідства, у грудні 2024 року жінка двічі надсилала повідомлення в місцевий Telegram-чат, вказуючи місця перебування військовослужбовців ТЦК у Миргороді.
Суд визнав її винною за перешкоджання законній діяльності ЗСУ (ч. 1 ст. 114-1 КК України). Вона отримала вирок: 5 років позбавлення волі, але з випробувальним терміном у 2 роки.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» вийшов на вулиці, щоб запитати кременчуківців, чи треба карати тих, хто поширює інформацію про пересування військових Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Думки людей розділилися — одні вважають такі дії неприпустимими, інші говорять про зловживання з боку військкоматів.

Додамо, що з початку 2025 року вже три адміни телеграм-каналів отримали вироки за поширення даних про ТЦК на Полтавщині. Усіх обвинувачених визнали винними у публікації даних про місцеперебування військових у телеграм-каналах. Вони уклали угоду зі слідством та отримали по 5 років позбавлення волі, однак звільнені від відбування покарання з іспитовими строками від 1 до 2 років.

Що каже закон

Відповідно до ч.2 ст. 114-2 КК України, поширення інформації про переміщення, рух або розташування військовослужбовців, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану — карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

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Автор: Телеграф
Теги: ТЦК та СП
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