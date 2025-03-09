Від початку року вже три адміни телеграм-каналів отримали вироки за поширення даних про ТЦК на Полтавщині

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 194

Поширення інформації про місця перебування військовослужбовців Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) під час оповіщення розцінюється як перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України.

Як повідомили у Полтавському ТЦК, протягом 2025 року суди області вже винесли щонайменше три обвинувальні вироки за такі дії.

Усіх обвинувачених визнали винними у публікації даних про військових у телеграм-каналах. Вони уклали угоду зі слідством та отримали по 5 років позбавлення волі, однак звільнені від відбування покарання з іспитовими строками від 1 до 2 років.

Протягом визначеного періоду засуджені повинні періодично з’являтися для реєстрації в органи пробації та повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання.