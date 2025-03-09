Від початку року вже три адміни телеграм-каналів отримали вироки за поширення даних про ТЦК на Полтавщині

Поширення інформації про місця перебування військовослужбовців Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) під час оповіщення розцінюється як перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України.
Як повідомили у Полтавському ТЦК, протягом 2025 року суди області вже винесли щонайменше три обвинувальні вироки за такі дії.
Усіх обвинувачених визнали винними у публікації даних про військових у телеграм-каналах. Вони уклали угоду зі слідством та отримали по 5 років позбавлення волі, однак звільнені від відбування покарання з іспитовими строками від 1 до 2 років.
Протягом визначеного періоду засуджені повинні періодично з’являтися для реєстрації в органи пробації та повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання.
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