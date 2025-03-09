У Лубенському районі в пожежі загинув чоловік

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7 березня близько 15.10 у селі Стадня, Лубенського району, сталася пожежа у приватному будинку на вулиці Урожайній. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Під час ліквідації вогню рятувальники знайшли тіло 70-річного господаря без ознак життя. Причину смерті встановить судово-медична експертиза.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людини). Триває розслідування.

Нагадаємо, що у Полтавському районі під час пожежі сухостою постраждала людина, а у Полтаві людина постраждала під час пожежі у багатоповерхівці.