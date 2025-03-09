Вчора у Полтаві горіла багатоповерхівка: є постраждалий

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8 березня близько 23.00 на вулиці Решетилівській у Полтаві спалахнула пожежа в багатоквартирному будинку. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Вогонь знищив оздоблення балкона на площі 2 м². Одна людина отримала травми.

Пожежу ліквідували ще до прибуття рятувальників. Причини займання з’ясовуються.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині у пожежі загинули двоє чоловіків.